Курс валют у Луцьку 11 жовтня
Сьогодні, 09:32
11 жовтня готівковий курс долара становить 37.85, продають його за 38.40.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за 40.88.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8.95.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за 40.88.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8.95.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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