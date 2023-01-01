«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Несторук

Андрія Валерійовича Несторука прямує додому на рідну Волинь.



Про це



"Сьогодні, 11 жовтня, орієнтовно з 11 години в селі Піддубці на АЗС «King Oil” зустрічаємо екіпаж Гуманітарної місії "НА ЩИТІ", який повертає додому Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.



Орієнтовно о 12:00 годині тіло Героя привезуть до Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи, що на вулиці Стефаника.



Орієнтовно о 16-17 годині катафалк у супроводі поліції попрямує від бюро судово - медичної експертизи до батьківської хати Героя у селі Липини, вул. Ветеранів 27А", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що у четвер, 12 жовтня, орієнтовно о 15:00 планується початок чину похорону.



Відспівають захисника у Свято - Хрестовоздвиженському храмі села Липини, вул. Теремнівська. Поховають Героя на місцевому кладовищі села Липини.



"Давайте разом гідно зустрінемо нашого



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тіло загиблого Героя з села Липинипрямує додому на рідну Волинь.Про це повідомили у Підгайцівській громаді."Сьогодні, 11 жовтня, орієнтовно з 11 години в селі Піддубці на АЗС «King Oil” зустрічаємо екіпаж Гуманітарної місії "НА ЩИТІ", який повертає додому Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Орієнтовно о 12:00 годині тіло Героя привезуть до Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи, що на вулиці Стефаника.Орієнтовно о 16-17 годині катафалк у супроводі поліції попрямує від бюро судово - медичної експертизи до батьківської хати Героя у селі Липини, вул. Ветеранів 27А", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що у четвер, 12 жовтня, орієнтовно о 15:00 планується початок чину похорону.Відспівають захисника у Свято - Хрестовоздвиженському храмі села Липини, вул. Теремнівська. Поховають Героя на місцевому кладовищі села Липини."Давайте разом гідно зустрінемо нашого Героя Андрія Несторука та проведемо його останнім земним шляхом", - наголошують у громаді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію