«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Несторук

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Несторук
Тіло загиблого Героя з села Липини Андрія Валерійовича Несторука прямує додому на рідну Волинь.

Про це повідомили у Підгайцівській громаді.

"Сьогодні, 11 жовтня, орієнтовно з 11 години в селі Піддубці на АЗС «King Oil” зустрічаємо екіпаж Гуманітарної місії "НА ЩИТІ", який повертає додому Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Орієнтовно о 12:00 годині тіло Героя привезуть до Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи, що на вулиці Стефаника.

Орієнтовно о 16-17 годині катафалк у супроводі поліції попрямує від бюро судово - медичної експертизи до батьківської хати Героя у селі Липини, вул. Ветеранів 27А", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у четвер, 12 жовтня, орієнтовно о 15:00 планується початок чину похорону.

Відспівають захисника у Свято - Хрестовоздвиженському храмі села Липини, вул. Теремнівська. Поховають Героя на місцевому кладовищі села Липини.

"Давайте разом гідно зустрінемо нашого Героя Андрія Несторука та проведемо його останнім земним шляхом", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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