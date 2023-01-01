Волинянин відтворив дитячі іграшки XIX-XX століття. ВІДЕО





Як розповів дослідник, в експозиції — 80 відтворених іграшок кінця XIX — першої половини XX століття з українських регіонів, які були чи досі перебувають в російській окупації, - повідомляє



Зі слів майстра, він прагне зберегти культурну спадщину, яка може бути втрачена внаслідок війни.



"Напередодні повномасштабної війни у мене назбиралося багато інформації про іграшки якраз із прикордоння російсько-українського і якраз перед війною я спілкувався з людьми, які проживають на Чернігівщині, Київщині. Коли розпочалася війна, ці люди були в окупації. Я зрозумів, що як тільки вони вийдуть на зв'язок, я буду ці іграшки відтворювати, бо ця спадщина є дуже крихка", — говорить Андрій Бондарук.



Окрім іграшок, на виставці представлені також копії старовинних світлин із приватної колекції Андрія Бондарука.



Виставка — інтерактивна, відвідати її можна разом з дітьми і погратися. Вхід – вільний, оскільки виставку організовано за сприяння Українського Культурного Фонду та Міністерства культури Люксембургу.



Як зазначила заступниця директора музею Людмила Мірошниченко-Гусак, діятиме експозиція "Народні іграшки зраненої землі" впродовж двох місяців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 жовтня в краєзнавчому музеї у Луцьку майстер народних ремесел Андрій Бондарук представив виставку "Народні іграшки зраненої землі".Як розповів дослідник, в експозиції — 80 відтворених іграшок кінця XIX — першої половини XX століття з українських регіонів, які були чи досі перебувають в російській окупації, - повідомляє Суспільне Зі слів майстра, він прагне зберегти культурну спадщину, яка може бути втрачена внаслідок війни."Напередодні повномасштабної війни у мене назбиралося багато інформації про іграшки якраз із прикордоння російсько-українського і якраз перед війною я спілкувався з людьми, які проживають на Чернігівщині, Київщині. Коли розпочалася війна, ці люди були в окупації. Я зрозумів, що як тільки вони вийдуть на зв'язок, я буду ці іграшки відтворювати, бо ця спадщина є дуже крихка", — говорить Андрій Бондарук.Окрім іграшок, на виставці представлені також копії старовинних світлин із приватної колекції Андрія Бондарука.Виставка — інтерактивна, відвідати її можна разом з дітьми і погратися. Вхід – вільний, оскільки виставку організовано за сприяння Українського Культурного Фонду та Міністерства культури Люксембургу.Як зазначила заступниця директора музею Людмила Мірошниченко-Гусак, діятиме експозиція "Народні іграшки зраненої землі" впродовж двох місяців.

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