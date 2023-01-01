11 жовтня на Волині: гортаючи календар

11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження начальник служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації Алла Онищук та волейболістка Анна Довгополюк (на фото).

Також день народження святкує фотограф Ігор Диня.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

За православним календарем, 11 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали В’ячеславами.

Сьогодні увесь світ відзначає Міжнародний день дівчат (International Day of the Girl), який 2011 року проголосила Генеральна АсамблеяООН.

Цього дня у 1906 році народився український кінорежисер Ігор Савченко (1906-1950). Він є автором творів «Дума про козака Голоту», «Вершники», «Богдан Хмельницький», «Тарас Шевченко» (закінчений учнями режисера після його смерті у 1951).

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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