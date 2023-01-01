11 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження начальник служби у справах дітей Волинської облдержадміністраціїта волейболістка(на фото).Також день народження святкує фотограф Ігор Диня.Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.За православним календарем, 11 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали В’ячеславами.Сьогодні увесь світ відзначає Міжнародний день дівчат (International Day of the Girl), який 2011 року проголосила Генеральна АсамблеяООН.Цього дня у 1906 році народився український кінорежисер Ігор Савченко (1906-1950). Він є автором творів «Дума про козака Голоту», «Вершники», «Богдан Хмельницький», «Тарас Шевченко» (закінчений учнями режисера після його смерті у 1951).