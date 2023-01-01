На Хмельниччині з дідухів та сухоцвіту сплели найбільший тризуб в Україні. ФОТО

На Хмельниччині з дідухів та сухоцвіту сплели найбільший тризуб в Україні. ФОТО
У селі Зяньківці в Деражнянському районі на Хмельниччині зареєстрували Національний рекорд – найбільший тризуб із дідухів та сухоцвіту. Кожна травинка знайдена в лугах, правильно висушена і майстерно з’єднана в композиції.

Про це повідомляє проєкт "ШоТам", посилаючись на керівника Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.

Серед рослин у тризубі — деревій звичайний, звіробій, пижма, лаванда.

Автор гігантського тризуба родом із села Зяньківці, колишній військовий Володимир Таранціца. На цю роботу йому знадобилося три місяці — ще з весни він почав заготовляти трави, сушив їх, робив дідухи – з колосків пшениці, ячменю, вівса, льону, звіробою.

Рекордний тризуб вийшов заввишки 6,6 метра, завширшки 4,04 метра. Основу становили дідухи – нарахували їх аж 102 штуки.

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Володимир Таранціца присвятив цей рекорд нашим захисникам, які воюють на передовій. Унікальний тризуб майстер планує продати на аукціоні, щоб допомогти землякам — вдові загиблого бійця та пораненому солдату. Допомагала батькові організувати реєстрацію рекорду донька Оля Андрієнко.


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Теги: тризуб, Хмельниччина, Україна, рекорд
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