На Хмельниччині з дідухів та сухоцвіту сплели найбільший тризуб в Україні. ФОТО





Про це повідомляє проєкт Лану Вєтрову.



Серед рослин у тризубі — деревій звичайний, звіробій, пижма, лаванда.



Автор гігантського тризуба родом із села Зяньківці, колишній військовий Володимир Таранціца. На цю роботу йому знадобилося три місяці — ще з весни він почав заготовляти трави, сушив їх, робив дідухи – з колосків пшениці, ячменю, вівса, льону, звіробою.



Рекордний тризуб вийшов заввишки 6,6 метра, завширшки 4,04 метра. Основу становили дідухи – нарахували їх аж 102 штуки.



Читайте також: Від однієї корови з OLX до наноферми на 500 тварин. Досвід «Зеленого Гаю», що став прихистком під час війни (відео)



Володимир Таранціца присвятив цей рекорд нашим захисникам, які воюють на передовій. Унікальний тризуб майстер планує продати на аукціоні, щоб допомогти землякам — вдові загиблого бійця та пораненому солдату. Допомагала батькові організувати реєстрацію рекорду донька Оля Андрієнко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Зяньківці в Деражнянському районі на Хмельниччині зареєстрували Національний рекорд – найбільший тризуб із дідухів та сухоцвіту. Кожна травинка знайдена в лугах, правильно висушена і майстерно з’єднана в композиції.Про це повідомляє проєкт "ШоТам" , посилаючись на керівника Національного реєстру рекордів УкраїниСеред рослин у тризубі — деревій звичайний, звіробій, пижма, лаванда.Автор гігантського тризуба родом із села Зяньківці, колишній військовий Володимир Таранціца. На цю роботу йому знадобилося три місяці — ще з весни він почав заготовляти трави, сушив їх, робив дідухи – з колосків пшениці, ячменю, вівса, льону, звіробою.Рекордний тризуб вийшов заввишки 6,6 метра, завширшки 4,04 метра. Основу становили дідухи – нарахували їх аж 102 штуки.Читайте також: Від однієї корови з OLX до наноферми на 500 тварин. Досвід «Зеленого Гаю», що став прихистком під час війни (відео)Володимир Таранціца присвятив цей рекорд нашим захисникам, які воюють на передовій. Унікальний тризуб майстер планує продати на аукціоні, щоб допомогти землякам — вдові загиблого бійця та пораненому солдату. Допомагала батькові організувати реєстрацію рекорду донька Оля Андрієнко.

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