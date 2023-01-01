Луцький поліцейський у позаслужбовий час спіймав грабіжника

Луцький патрульнийв позаслужбовий час затримав грабіжника.Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волинської області.9 жовтня патрульний Роман Надюк перебував поза службою у власних справах на вулиці Конякіна. Раптом поліцейський почув крики про допомогу та побачив, як вулицею біжить чоловік. А тим часом громадяни кричать, що це — злодій. Роман кинувся навздогін та затримав втікача.З’ясувалося, що цей чоловік — грабіжник. Він відкрито заволодів 12 тисячами гривень іншого громадянина, витягнувши їх з кишені останнього. І коли здавалося б шансів наздогнати лиходія вже не було, Роман Надюк був саме в потрібному місці і в потрібний час.На місце події патрульний викликав слідчо-оперативну групу, яка й з’ясує всі обставини цього злочину.