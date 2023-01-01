Луцький поліцейський у позаслужбовий час спіймав грабіжника

Луцький поліцейський у позаслужбовий час спіймав грабіжника
Луцький патрульний Роман Надюк в позаслужбовий час затримав грабіжника.

Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волинської області.

9 жовтня патрульний Роман Надюк перебував поза службою у власних справах на вулиці Конякіна. Раптом поліцейський почув крики про допомогу та побачив, як вулицею біжить чоловік. А тим часом громадяни кричать, що це — злодій. Роман кинувся навздогін та затримав втікача.

З’ясувалося, що цей чоловік — грабіжник. Він відкрито заволодів 12 тисячами гривень іншого громадянина, витягнувши їх з кишені останнього. І коли здавалося б шансів наздогнати лиходія вже не було, Роман Надюк був саме в потрібному місці і в потрібний час.
На місце події патрульний викликав слідчо-оперативну групу, яка й з’ясує всі обставини цього злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, Волинь, Луцьк, затримання, грабіжник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький поліцейський у позаслужбовий час спіймав грабіжника
Сьогодні, 21:56
На Волині автівка збила лося, а інша наїхала на нього, є постраждалі
Сьогодні, 21:13
У селі під Луцьком встановили камеру, що фіксуватиме порушення ПДР
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 жовтня
Сьогодні, 20:00
Суд оштрафував волинянина за домашнє насильство
Сьогодні, 19:35
Схожі новини
У Луцьку жінка під наркотиками сиділа у вікні багатоповерхівки та перехилялася вниз. ВІДЕО У Луцьку жінка під наркотиками сиділа у вікні багатоповерхівки та перехилялася вниз. ВІДЕО
05 серпень, 02:17
У Луцьку поліцейські допомогли жінкам, які під час комендантської години не могли дістатися додому У Луцьку поліцейські допомогли жінкам, які під час комендантської години не могли дістатися додому
28 травень, 15:27
У Луцьку чоловік вживав наркотики в торговому центрі У Луцьку чоловік вживав наркотики в торговому центрі
28 травень, 14:05
У Луцьку спіймали водія «під наркотиками» та без «прав» У Луцьку спіймали водія «під наркотиками» та без «прав»
15 березень, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький поліцейський у позаслужбовий час спіймав грабіжника
Сьогодні, 21:56
 0
На Волині автівка збила лося, а інша наїхала на нього, є постраждалі
Сьогодні, 21:13
 0
У селі під Луцьком встановили камеру, що фіксуватиме порушення ПДР
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Суд оштрафував волинянина за домашнє насильство
Сьогодні, 19:35
 0
Медіа
відео
1/8