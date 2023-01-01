Ще одна втрата: на війні загинув лучанин Олег Струбіцький

У боях із російськими окупантами на Запоріжжі обірвалося життя мешканця ЛуцькаПро це у фейсбуці повідомив луцький мерЛучанин Струбіцький Олег Михайлович, 02.07.1989 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду розвідника-сапера розвідувального взводу розвідувальної роти загону підтримки спеціальних операцій.Військовослужбовець загинув 6 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Поліщук.