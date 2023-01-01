Водію стало зле: у Луцьку автівка збила дорожній знак та в`їхала в огорожу. ФОТО





Як інформували патрульні, водію Skoda стало зле, він не впорався з керуванням і з’їхав з дороги, пише ІА



Автівка збила дорожній знак, сітчастий паркан і в’їхала в огорожу приватного помешкання.



Водій страждає на епілепсію.



Від удару в авто вистрелила подушка безпеки.



Водія забрала швидка. Він був у свідомості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП сталася на вулиці Данила Галицького, неподалік перехрестя, що біля Синагоги.Як інформували патрульні, водію Skoda стало зле, він не впорався з керуванням і з’їхав з дороги, пише ІА "Волинські новини" Автівка збила дорожній знак, сітчастий паркан і в’їхала в огорожу приватного помешкання.Водій страждає на епілепсію.Від удару в авто вистрелила подушка безпеки.Водія забрала швидка. Він був у свідомості.

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