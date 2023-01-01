Водію стало зле: у Луцьку автівка збила дорожній знак та в`їхала в огорожу. ФОТО

Водію стало зле: у Луцьку автівка збила дорожній знак та в`їхала в огорожу. ФОТО
ДТП сталася на вулиці Данила Галицького, неподалік перехрестя, що біля Синагоги.

Як інформували патрульні, водію Skoda стало зле, він не впорався з керуванням і з’їхав з дороги, пише ІА "Волинські новини".

Автівка збила дорожній знак, сітчастий паркан і в’їхала в огорожу приватного помешкання.

Водій страждає на епілепсію.

Від удару в авто вистрелила подушка безпеки.

Водія забрала швидка. Він був у свідомості.
Водію стало зле: у Луцьку автівка збила дорожній знак та в`їхала в огорожу. ФОТО
Водію стало зле: у Луцьку автівка збила дорожній знак та в`їхала в огорожу. ФОТО
Водію стало зле: у Луцьку автівка збила дорожній знак та в`їхала в огорожу. ФОТО
Водію стало зле: у Луцьку автівка збила дорожній знак та в`їхала в огорожу. ФОТО
Водію стало зле: у Луцьку автівка збила дорожній знак та в`їхала в огорожу. ФОТО
Водію стало зле: у Луцьку автівка збила дорожній знак та в`їхала в огорожу. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, водій
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