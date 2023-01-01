Спецслужби росії й Білорусі готують провокацію біля кордону Польщі, аби звинуватити Україну

Спецслужби росії й Білорусі готують провокацію біля кордону Польщі, аби звинуватити Україну
Між фсб рф та кдб РБ досягнуто домовленостей провести операцію «під чужим прапором» проти одного з об’єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На цей час, як об’єкт для теракту розглядається – нафтобаза “БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ” поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області що неподалік (2 км) білорусько-польського кордону.

Планується здійснити скид з БПЛА. За інформацією від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели вагнерівці в серпні цього року", - йдеться в повідомленні.

Зауважують, що Сили оборони України діють виключно на території України. Ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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