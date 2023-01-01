Спецслужби росії й Білорусі готують провокацію біля кордону Польщі, аби звинуватити Україну
Сьогодні, 16:43
Між фсб рф та кдб РБ досягнуто домовленостей провести операцію «під чужим прапором» проти одного з об’єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На цей час, як об’єкт для теракту розглядається – нафтобаза “БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ” поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області що неподалік (2 км) білорусько-польського кордону.
Планується здійснити скид з БПЛА. За інформацією від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели вагнерівці в серпні цього року", - йдеться в повідомленні.
Зауважують, що Сили оборони України діють виключно на території України. Ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На цей час, як об’єкт для теракту розглядається – нафтобаза “БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ” поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області що неподалік (2 км) білорусько-польського кордону.
Планується здійснити скид з БПЛА. За інформацією від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели вагнерівці в серпні цього року", - йдеться в повідомленні.
Зауважують, що Сили оборони України діють виключно на території України. Ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Війна забрала життя Героя з Волині Андрія Несторука
Сьогодні, 17:01
На Волині прощатимуться із Героєм Олександром Грицанюком
Сьогодні, 16:55
Спецслужби росії й Білорусі готують провокацію біля кордону Польщі, аби звинуватити Україну
Сьогодні, 16:43
«Не просте, а золоте»: завищені ціни на яйця на Волині
Сьогодні, 16:32