Спецслужби росії й Білорусі готують провокацію біля кордону Польщі, аби звинуватити Україну





Про це



"На цей час, як об’єкт для теракту розглядається – нафтобаза “БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ” поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області що неподалік (2 км) білорусько-польського кордону.



Планується здійснити скид з БПЛА. За інформацією від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели вагнерівці в серпні цього року", - йдеться в повідомленні.



Зауважують, що Сили оборони України діють виключно на території України. Ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Між фсб рф та кдб РБ досягнуто домовленостей провести операцію «під чужим прапором» проти одного з об’єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони.Про це повідомляє Центр національного спротиву."На цей час, як об’єкт для теракту розглядається – нафтобаза “БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ” поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області що неподалік (2 км) білорусько-польського кордону.Планується здійснити скид з БПЛА. За інформацією від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели вагнерівці в серпні цього року", - йдеться в повідомленні.Зауважують, що Сили оборони України діють виключно на території України. Ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави.

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