Знову втрата: на війні загинув волинянин Олександр Грицанюк
Сьогодні, 10:23
Ківерцівська громада на Волині втратила ще одного Героя – на фронті загинув Олександр Грицанюк.
Про це повідомляє Ківерцівська міськрада у фейсбуці.
Під час виконання обов'язків військової служби та захисту Батьківщини, будучи вірним військовій присязі, загинув героїчною смертю молодший сержант Олександр Олександрович Грицанюк, 1994 року народження.
Воїн боронив нашу державу з перших днів повномаштабного вторгнення ворога, а саме від 26 лютого 2022 року.
Загинув Олександр Грицанюк 6 жовтня 2023 року внаслідок поранень отриманих в результаті стрілецького бою з противником на позиціях ЗСУ поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, при здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією росії проти України.
Олександр Грицанюк, як повідомили з військової частини, був кращим військовослужбовцем підрозділу, служив на передовій з великою мужністю і самовідданістю. Він виконував свій обов'язок з високою майстерністю та професіоналізмом, віддаючи своє життя захисту нашої Батьківщини.
«Із глибокою скорботою розділяємо горе рідних. Із шаною та повагою схиляємо голови перед Героєм», - йдеться у повідомленні.
Про час та маршрут прибуття траурного кортежу з тілом загиблого обіцяють повідомити згодом.
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Про це повідомляє Ківерцівська міськрада у фейсбуці.
Під час виконання обов'язків військової служби та захисту Батьківщини, будучи вірним військовій присязі, загинув героїчною смертю молодший сержант Олександр Олександрович Грицанюк, 1994 року народження.
Воїн боронив нашу державу з перших днів повномаштабного вторгнення ворога, а саме від 26 лютого 2022 року.
Загинув Олександр Грицанюк 6 жовтня 2023 року внаслідок поранень отриманих в результаті стрілецького бою з противником на позиціях ЗСУ поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, при здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією росії проти України.
Олександр Грицанюк, як повідомили з військової частини, був кращим військовослужбовцем підрозділу, служив на передовій з великою мужністю і самовідданістю. Він виконував свій обов'язок з високою майстерністю та професіоналізмом, віддаючи своє життя захисту нашої Батьківщини.
«Із глибокою скорботою розділяємо горе рідних. Із шаною та повагою схиляємо голови перед Героєм», - йдеться у повідомленні.
Про час та маршрут прибуття траурного кортежу з тілом загиблого обіцяють повідомити згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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