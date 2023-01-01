Знову втрата: на війні загинув волинянин Олександр Грицанюк

Знову втрата: на війні загинув волинянин Олександр Грицанюк
Ківерцівська громада на Волині втратила ще одного Героя – на фронті загинув Олександр Грицанюк.

Про це повідомляє Ківерцівська міськрада у фейсбуці.

Під час виконання обов'язків військової служби та захисту Батьківщини, будучи вірним військовій присязі, загинув героїчною смертю молодший сержант Олександр Олександрович Грицанюк, 1994 року народження.

Воїн боронив нашу державу з перших днів повномаштабного вторгнення ворога, а саме від 26 лютого 2022 року.

Загинув Олександр Грицанюк 6 жовтня 2023 року внаслідок поранень отриманих в результаті стрілецького бою з противником на позиціях ЗСУ поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, при здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією росії проти України.
Знову втрата: на війні загинув волинянин Олександр Грицанюк

Олександр Грицанюк, як повідомили з військової частини, був кращим військовослужбовцем підрозділу, служив на передовій з великою мужністю і самовідданістю. Він виконував свій обов'язок з високою майстерністю та професіоналізмом, віддаючи своє життя захисту нашої Батьківщини.

«Із глибокою скорботою розділяємо горе рідних. Із шаною та повагою схиляємо голови перед Героєм», - йдеться у повідомленні.

Про час та маршрут прибуття траурного кортежу з тілом загиблого обіцяють повідомити згодом.

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Теги: загиблі, війна
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