Зупинилося серце Ніни Матвієнко
Сьогодні, 10:45
Відійшла у засвіти відома співачка, народна артистка Ніна Матвієнко.
Про це у фейсбуці повідомив співак Арсен Мірзоян.
«Невимовна втрата… Царство небесне…» - зазначив співак.
Через два дні, 10 жовтня, Ніні мало виповнитися 76 років.
Довідково:
Ніна Матвієнко – українська співачка та акторка. Народна артистка Української РСР (1985), лавреатка Державної премії УРСР ім. Шевченка (1988), Герой України. Член Спілки кінематографістів України (1989).
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Про це у фейсбуці повідомив співак Арсен Мірзоян.
«Невимовна втрата… Царство небесне…» - зазначив співак.
Через два дні, 10 жовтня, Ніні мало виповнитися 76 років.
Довідково:
Ніна Матвієнко – українська співачка та акторка. Народна артистка Української РСР (1985), лавреатка Державної премії УРСР ім. Шевченка (1988), Герой України. Член Спілки кінематографістів України (1989).
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