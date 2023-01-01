Зупинилося серце Ніни Матвієнко

Зупинилося серце Ніни Матвієнко
Відійшла у засвіти відома співачка, народна артистка Ніна Матвієнко.

Про це у фейсбуці повідомив співак Арсен Мірзоян.

«Невимовна втрата… Царство небесне…» - зазначив співак.

Через два дні, 10 жовтня, Ніні мало виповнитися 76 років.

Зупинилося серце Ніни Матвієнко


Довідково:

Ніна Матвієнко – українська співачка та акторка. Народна артистка Української РСР (1985), лавреатка Державної премії УРСР ім. Шевченка (1988), Герой України. Член Спілки кінематографістів України (1989).

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Теги: смерть, Україна
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