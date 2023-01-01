Зупинилося серце Ніни Матвієнко

Ніна Матвієнко.



Про це у фейсбуці повідомив співак Арсен Мірзоян.



«Невимовна втрата… Царство небесне…» - зазначив співак.



Через два дні, 10 жовтня, Ніні мало виповнитися 76 років.







Довідково:



Ніна Матвієнко – українська співачка та акторка. Народна артистка Української РСР (1985), лавреатка Державної премії УРСР ім. Шевченка (1988), Герой України. Член Спілки кінематографістів України (1989).



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