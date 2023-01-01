П’яного водія в Луцьку оштрафували на 50 тисяч і забрали права на 10 років

П’яного водія в Луцьку оштрафували на 50 тисяч і забрали права на 10 років
У Луцьку поліцейські спіймали водія, який любить їздити за кермом у стані алкогольного сп’яніння та без водійського посвідчення.

Про це пише інформагентство Волинські новини з посиланням на постанову Луцького міськрайонного суду.

25 вересня після опівночі на вулиці Декабристів Владислав К. повторно протягом року керував ВАЗ 21070, не маючи відповідного права. Також чоловік був п’яним, огляд проводили у нарколога КП ВМЦТЗ.

Своїми діями Владислав К. вчинив правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 126 та ч.3 ст. 130 КУпАП. На суд він вирішив не приходити.

Докази підтвердили вину Владислава К., тож суд оштрафував його на 51 тисячу гривень та на десять років позбавив права керувати транспортними засобами.

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Теги: суд, Волинь
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