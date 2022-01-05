Лучанка показала колекцію мініатюрних книг, яку збирала 15 років

Лучанка показала колекцію мініатюрних книг, яку збирала 15 років
Лучанка Людмила Данилюк понад 15 років працює в бібліотеці та колекціонує мініатюрні книжки. Серед книжок, які представила назагал — твори українських класиків, афоризми відомих українців, приказки, байки, народні пісні.

Про це повідомляє Суспільне.

Колекцію мініатюрних книг лучанка представила на виставці у Центральній бібліотеці для дорослих. Тут книжки розміром п'ять на шість сантиметрів, вісім на десять сантиметрів.

Зі слів Людмили Данилюк, вона завжди мріяла про велику, сучасну домашню бібліотеку, а книги-мініатюри дуже зручні, бо займають мало місця, з ними зручно подорожувати та демонструвати їх на виставках у різних містах.

Людмила Данилюк розповідає, що в основному книги до своєї колекції замовляє в інтернеті. Каже: мала трохи більшу колекцію, бо були книжки російською мовою, нині їх повикидала.

Відвідувачка бібліотеки, пенсіонерка Галина Потапюк каже: прийшла подивитись на виставку "Класики у книжкових мініатюрах", бо також має декілька малоформатних книжок. Вона живе у будинку бібліотеки понад 40 років. Каже, що то її другий дім, бо як філолог з 50-річним стажем, приходить до книгозбірні кожен день.

"В мене вдома теж є книги-мініатюри, десь до десяти назбирається, аби знала, то принесла б і свої на виставку. В людей може кришталь стоїть, а в мене все книжки, ціла стінка і вся в книгах", — говорить Галина Потапюк.

Бібліотекарка Надія Шатрова розповіла, що мініатюрним виданням за міжнародними стандартами вважається книга, формат якої не перевищує по висоті і ширині 3 дюйми, тобто 76 мм, водночас мініатюра представляє мистецтво друку і оформлення. Виставка книжкових мініатюр триватиме до кінця жовтня.

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Теги: книги, Луцьк
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