У Луцьку на Рівненській – аварія
Сьогодні, 14:22
На перехресті вулиць Рівненської – Задворецької у Луцьку не розминулися два автомобілі.
Про це повідомляє Конкурент.
У Луцьку в неділю, 8 жовтня, близько 11:30 год сталася аварія на перехресті вулиць Рівненської – Задворецької. Дорогу не поділили бус та позашляховик.
Зазначається, що під час аварії ніхто не постраждав.
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Про це повідомляє Конкурент.
У Луцьку в неділю, 8 жовтня, близько 11:30 год сталася аварія на перехресті вулиць Рівненської – Задворецької. Дорогу не поділили бус та позашляховик.
Зазначається, що під час аварії ніхто не постраждав.
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