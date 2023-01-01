У Луцьку на Рівненській – аварія

У Луцьку на Рівненській – аварія
На перехресті вулиць Рівненської – Задворецької у Луцьку не розминулися два автомобілі.

Про це повідомляє Конкурент.

У Луцьку в неділю, 8 жовтня, близько 11:30 год сталася аварія на перехресті вулиць Рівненської – Задворецької. Дорогу не поділили бус та позашляховик.

Зазначається, що під час аварії ніхто не постраждав.
У Луцьку на Рівненській – аварія
У Луцьку на Рівненській – аварія

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Теги: ДТП, Луцьк
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