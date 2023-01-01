У Луцьку на Рівненській – аварія





Про це повідомляє



У Луцьку в неділю, 8 жовтня, близько 11:30 год сталася аварія на перехресті вулиць Рівненської – Задворецької. Дорогу не поділили бус та позашляховик.



Зазначається, що під час аварії ніхто не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На перехресті вулиць Рівненської – Задворецької у Луцьку не розминулися два автомобілі.Про це повідомляє Конкурент У Луцьку в неділю, 8 жовтня, близько 11:30 год сталася аварія на перехресті вулиць Рівненської – Задворецької. Дорогу не поділили бус та позашляховик.Зазначається, що під час аварії ніхто не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію