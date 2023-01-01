У Луцьку проведуть в останню путь Героїв Олексія Масурова і Богдана Ніколайчука

У Луцьку завтра прощатимуться з ГероямитаЗавтра, 9 жовтня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відспівають військовослужбовців, чиє життя забрала війна, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Лучанин Ніколайчук Богдан Аркадійович, 21.04.1968 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер-обслуги гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу 2 гірсько-штурмової роти.28 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Приютне Запорізької області.Лучанин Масуров Олексій Сергійович, 12.03.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги 2 артилерійського взводу артилерійської батареї.Загинув 4 жовтня 2023 року під часщодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.Поховають військовослужбовців на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Схиляємо голови перед нашими Героями. Щиро співчуваємо родині та близьким. Вічна пам’ять кожному, хто віддав своє життя за Україну!» - йдеться у повідомленні.