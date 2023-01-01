На війні загинули лучани Богдан Ніколайчук та Олексій Масуров
Сьогодні, 15:01
Під час виконання бойового завдання на війні полягли два Герої з Луцька – Богдан Ніколайчук і Олексій Масуров.
Про це у телеграмі повідомив луцький мер Ігор Поліщук.
Лучанин Ніколайчук Богдан Аркадійович, 21.04.1968 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер-обслуги гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу 2 гірсько-штурмової роти.
Військовий загинув 28 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Приютне Запорізької області.
Лучанин Масуров Олексій Сергійович, 12.03.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги 2 артилерійського взводу артилерійської батареї.
Він поліг загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначив Ігор Поліщук.
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Про це у телеграмі повідомив луцький мер Ігор Поліщук.
Лучанин Ніколайчук Богдан Аркадійович, 21.04.1968 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер-обслуги гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу 2 гірсько-штурмової роти.
Військовий загинув 28 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Приютне Запорізької області.
Лучанин Масуров Олексій Сергійович, 12.03.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги 2 артилерійського взводу артилерійської батареї.
Він поліг загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначив Ігор Поліщук.
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