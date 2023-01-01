Переправили за кордон 25 ухилянтів: на Волині судять організаторів схеми
Сьогодні, 15:33
На Волині перед судом постануть троє чоловіків, яких звинувачують в організації схеми переправлення за кордон ухилянтів від мобілізації.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо трьох жителів Володимирського району, яким інкримінують вчинення у складі організованої групи незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів, підроблення офіційних документів та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України).
Від імені нібито громадських організацій та фіктивних підприємців вони вносили відомості про чоловіків у систему «Шлях» як про волонтерів чи водіїв міжнародних вантажних перевезень.
У такий спосіб став можливим виїзд за кордон 25 ухилянтів, які в Україну не повернулись.
Під час санкціонованих судом обшуків в оселях та транспортних засобах членів організованої групи вилучено мобільні телефони, неправомірно отримані кошти в сумі 2800 доларів США та документи, пов'язані із діяльністю фіктивних ФОП.
На вилучене накладено арешт.
Обвинувачені перебувають під домашнім арештом.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо трьох жителів Володимирського району, яким інкримінують вчинення у складі організованої групи незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів, підроблення офіційних документів та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України).
Від імені нібито громадських організацій та фіктивних підприємців вони вносили відомості про чоловіків у систему «Шлях» як про волонтерів чи водіїв міжнародних вантажних перевезень.
У такий спосіб став можливим виїзд за кордон 25 ухилянтів, які в Україну не повернулись.
Під час санкціонованих судом обшуків в оселях та транспортних засобах членів організованої групи вилучено мобільні телефони, неправомірно отримані кошти в сумі 2800 доларів США та документи, пов'язані із діяльністю фіктивних ФОП.
На вилучене накладено арешт.
Обвинувачені перебувають під домашнім арештом.
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