Переправили за кордон 25 ухилянтів: на Волині судять організаторів схеми

На Волині перед судом постануть троє чоловіків, яких звинувачують в організації схеми переправлення за кордон ухилянтів від мобілізації.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо трьох жителів Володимирського району, яким інкримінують вчинення у складі організованої групи незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів, підроблення офіційних документів та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України).Від імені нібито громадських організацій та фіктивних підприємців вони вносили відомості про чоловіків у систему «Шлях» як про волонтерів чи водіїв міжнародних вантажних перевезень.У такий спосіб став можливим виїзд за кордон 25 ухилянтів, які в Україну не повернулись.Під час санкціонованих судом обшуків в оселях та транспортних засобах членів організованої групи вилучено мобільні телефони, неправомірно отримані кошти в сумі 2800 доларів США та документи, пов'язані із діяльністю фіктивних ФОП.На вилучене накладено арешт.Обвинувачені перебувають під домашнім арештом.