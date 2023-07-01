Хто може стати новим власником «Волиньторфу»





З інформації на Чейчука Дениса Миколайовича.







Стартова ціна аукціону - 190 194 506 гривень. ТзОВ «АГРОБІОСТАНДАРТ» запропонувало ціну 212 221 200 гривень. Оскільки інших учасників тендеру не було, то вірогідно, що Регіональне відділення фонду держмайна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях визнає його переможцем.



Наразі аукціон із продажу «Волиньторфу» перебуває на стадії перевірки – очікується опублікування протоколу.



Нагадаємо, що «Волиньторф» є діючим підприємством, до складу якого входить відокремлений підрозділ «Маневицький торфозавод». Кількість працівників станом на 01.07.2023 – 302 людини.



Майновий комплекс включає 109 будівель, споруд та передавальних пристроїв. На праві постійного користування у підприємства перебувають 28 земельних ділянок площею більше 192 га.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На платформі Prozorro сьогодні, 6 жовтня, відбувся аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Волиньторф», що знаходиться за адресою: Камінь-Каширський р-н (колишній – Маневицький р-н), с. Прилісне, вул. Сойне, 15.З інформації на сайті E-tender стало відомо, що участь у торгах взяв лише один учасник – ТзОВ «АГРОБІОСТАНДАРТ». Компанія зареєстрована у Тернопільській області – у місті Теребовля, вулиця І. Мазепи, 7, на ім’яСтартова ціна аукціону - 190 194 506 гривень. ТзОВ «АГРОБІОСТАНДАРТ» запропонувало ціну 212 221 200 гривень. Оскільки інших учасників тендеру не було, то вірогідно, що Регіональне відділення фонду держмайна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях визнає його переможцем.Наразі аукціон із продажу «Волиньторфу» перебуває на стадії перевірки – очікується опублікування протоколу.Нагадаємо, що «Волиньторф» є діючим підприємством, до складу якого входить відокремлений підрозділ «Маневицький торфозавод». Кількість працівників станом на 01.07.2023 – 302 людини.Майновий комплекс включає 109 будівель, споруд та передавальних пристроїв. На праві постійного користування у підприємства перебувають 28 земельних ділянок площею більше 192 га.

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