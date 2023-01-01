Муніципали оприлюднили відео резонансної аварії в Луцьку

постраждали троє людей.



Про це повідомляє у фейсбуці департамент муніципальної варти Луцької міськради.



Аварія трапилась сьогодні вранці, о 08:47. Водій транспортного засобу «Skoda», при здійсненні повороту ліворуч не пропустив автомобіль «Kia», що рухався прямо, внаслідок чого відбулося жахливе зіткнення.



Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень.



За декілька хвилин до місця аварії прибула патрульна поліція для з'ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди та карети швидкої медичної допомоги, оскільки є постраждалі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Камери відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» зафіксували ДТП на проспекті Відродження, внаслідок якоїПро це повідомляє у фейсбуці департамент муніципальної варти Луцької міськради.Аварія трапилась сьогодні вранці, о 08:47. Водій транспортного засобу «Skoda», при здійсненні повороту ліворуч не пропустив автомобіль «Kia», що рухався прямо, внаслідок чого відбулося жахливе зіткнення.Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень.За декілька хвилин до місця аварії прибула патрульна поліція для з'ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди та карети швидкої медичної допомоги, оскільки є постраждалі.

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