На Львівській у Луцьку – аварія
Сьогодні, 16:29
На вулиці Львівській у Луцьку сьогодні, 6 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода. На щастя, минулося без постраждалих.
Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції Волині в телеграмі.
Близько 10:00 на Львівській зіткнулися два автомобілі. Патрульні, які прибули на місце, з’ясували, що водій BMW не був уважним, не слідкував за дорожньою обстановкою та не впорався з керуванням. Унаслідок цього він допустив зіткнення з автомобілем марки Volkswagen, що рухався зустрічною смугою.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень, але, на щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав.
На винуватця ДТП інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції Волині в телеграмі.
Близько 10:00 на Львівській зіткнулися два автомобілі. Патрульні, які прибули на місце, з’ясували, що водій BMW не був уважним, не слідкував за дорожньою обстановкою та не впорався з керуванням. Унаслідок цього він допустив зіткнення з автомобілем марки Volkswagen, що рухався зустрічною смугою.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень, але, на щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав.
На винуватця ДТП інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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