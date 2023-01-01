У Луцьку проведуть в останню путь Героя Олексія Масурова

У Луцьку в понеділок, 9 жовтня, прощатимуться з Героєм, який зПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Як зазначається, 4 жовтня війна забрала ще одне життя — солдата Масурова Олексія Сергійовича (12.03.1976 року народження). Відспівають військовослужбовця у понеділок, 9 жовтня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці.Лучанин Масуров Олексій Сергійович був призваний на військову службу по мобілізації.Загинув військовослужбовець в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Поховають загиблого військовослужбовця на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Схиляємо голови перед нашим Героєм. Щиро співчуваємо родині та близьким Масурова Олексія. Вічна пам’ять кожному, хто віддав своє життя за Україну», - зазначили в міськраді.