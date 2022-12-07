Як оплатити проїзд в громадському транспорті Луцька немісцевим та туристам





Якщо лучани уже звиклися із використанням Citycard, то як же бути немісцевим? Гості міста часто стикаються із проблемою оплати проїзду в громадському транспорті.



«Уже кілька разів спостерігала таку картину, коли люди просять у водіїв оплатити готівкою за проїзд, та коли чують відмову, то не розуміють, як діяти далі. Я теж була у такій ситуації. Вважаю, що потрібно шукати якусь альтернативу, щоб не виникало таких критичних ситуацій із оплатою», - зауважила жителька Львівщини Катерина С., яка приїхала до Луцька у справах.



У відділі транспорту Луцької міської ради зауважили, що гості Луцька повинні заздалегідь подбати за проїзд у транспорті. Якщо немає Citycard або ж банківської картки, якою теж можна розрахуватися в громадському транспорті, є разові електронні квитки.



«Окрім неперсоніфікованого електронного квитка та банківської картки немісцеві пасажири можуть скористатись електронним QR-квитком на дві чи на три поїздки. На території Луцької міської територіальної громади розміщено 39 пунктів з терміналами для придбання та поповнення електронних квитків, де можна придбати QR-квиток. Також, здійснити оплату проїзду можна завантаживши на телефон мобільний додаток Citycard, - начальник відділу Олександр Середа.



Для того, щоб оплатити проїзд через додаток Citycard, спочатку завантажте його та зареєструйтесь. Додайте свою банківську карту та створіть надійний пароль. В меню додатка оберіть опцію «Оплатити проїзд». Прикладіть мобільний пристрій до валідатора і оплата здійсниться автоматично.



На офіційному сайті компанії «Cіті кард систем» є список терміналів, за допомогою яких можна придбати нову чи поповнити наявну електронну карту:



•Офіційне представництво Citycard, вул. Лесі Українки, 16А;

•Центр надання адміністративних послуг, вул. Лесі Українки, 35;

•«E-Voda», пр-т Соборності, 25;

•Департамент соціальної політики, пр-т Волі, 4А;

•Будівельно-господарський гіпермаркет “Епіцентр К”, с. Липини, вул. Окружна, 37;

•Modern-Expo Group, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4;

•Супермаркет «TOR – BA», вул. Єршова, 11;

•Торговий центр «Нова Лінія», вул. Шевченка, 13Б;

•Культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті», вул. Карбишева, 1;

•Супермаркет «Наш Край», пр-т Відродження, 18;

•Супермаркет «Наш Край», вул. Шевченка, 11;

•ТзОВ «SPAR Україна», вул. Конякіна, 7А;

•ТзОВ «SPAR Україна», пр. Соборності 6;

•ТзОВ «SPAR Україна», с.Зміїнець, вул. Лєскова, 11;

•Універмаг «Луцьк», пр-т Волі, 1;

•Торговий центр «Імідж», вул. Рівненська, 89;

•Розважальний центр «Промінь», пр-т Президента Грушевського, 2;

•Супермаркет «Вопак», Київський майдан, 11;

•«АВС маркет», вул. Дубнівська, 63;

•«АВС маркет», вул. Цукрова, 6;

•Кафе «Театральне», вул. Лесі Українки, 67;

•Торговий центр «Караван», вул. Карпенка-Карого, 1;

•Автостанція №1, вул. Конякіна, 39;

•Супермаркет «Салют», пр-т Президента Грушевського, 20;

•Супермаркет «Салют», пр-т Соборності, 22;

•Торгово-розважальний центр «Порт Сіті”, вул. Сухомлинського, 1;

•Супермаркет «Наш Край», пр-т Президента Грушевського, 4в;

•Автостанція №2, вул. Львівська, 148;

•Залізничний вокзал, Привокзальний майдан, 1;

•ПрАТ «Волиньобленерго», вул. Єршова, 4;

•«Богдан Моторс», вул. Рівненська, 100.



Юлія Подмовська



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З кінця 2019 року в Луцьку введена система безконтактної оплати у громадському транспорті за допомогою Citycard. Система безготівкової оплати проїзду зробила його зручнішим, швидшим та ефективнішим для пасажирів та полегшила роботу водіїв, які не відволікаються від керування транспортом.Якщо лучани уже звиклися із використанням Citycard, то як же бути немісцевим? Гості міста часто стикаються із проблемою оплати проїзду в громадському транспорті.«Уже кілька разів спостерігала таку картину, коли люди просять у водіїв оплатити готівкою за проїзд, та коли чують відмову, то не розуміють, як діяти далі. Я теж була у такій ситуації. Вважаю, що потрібно шукати якусь альтернативу, щоб не виникало таких критичних ситуацій із оплатою», - зауважила жителька Львівщини, яка приїхала до Луцька у справах.У відділі транспорту Луцької міської ради зауважили, що гості Луцька повинні заздалегідь подбати за проїзд у транспорті. Якщо немає Citycard або ж банківської картки, якою теж можна розрахуватися в громадському транспорті, є разові електронні квитки.«Окрім неперсоніфікованого електронного квитка та банківської картки немісцеві пасажири можуть скористатись електронним QR-квитком на дві чи на три поїздки. На території Луцької міської територіальної громади розміщено 39 пунктів з терміналами для придбання та поповнення електронних квитків, де можна придбати QR-квиток. Також, здійснити оплату проїзду можна завантаживши на телефон мобільний додаток Citycard, - начальник відділуДля того, щоб оплатити проїзд через додаток Citycard, спочатку завантажте його та зареєструйтесь. Додайте свою банківську карту та створіть надійний пароль. В меню додатка оберіть опцію «Оплатити проїзд». Прикладіть мобільний пристрій до валідатора і оплата здійсниться автоматично.На офіційному сайті компанії «Cіті кард систем» є список терміналів, за допомогою яких можна придбати нову чи поповнити наявну електронну карту:•Офіційне представництво Citycard, вул. Лесі Українки, 16А;•Центр надання адміністративних послуг, вул. Лесі Українки, 35;•«E-Voda», пр-т Соборності, 25;•Департамент соціальної політики, пр-т Волі, 4А;•Будівельно-господарський гіпермаркет “Епіцентр К”, с. Липини, вул. Окружна, 37;•Modern-Expo Group, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4;•Супермаркет «TOR – BA», вул. Єршова, 11;•Торговий центр «Нова Лінія», вул. Шевченка, 13Б;•Культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті», вул. Карбишева, 1;•Супермаркет «Наш Край», пр-т Відродження, 18;•Супермаркет «Наш Край», вул. Шевченка, 11;•ТзОВ «SPAR Україна», вул. Конякіна, 7А;•ТзОВ «SPAR Україна», пр. Соборності 6;•ТзОВ «SPAR Україна», с.Зміїнець, вул. Лєскова, 11;•Універмаг «Луцьк», пр-т Волі, 1;•Торговий центр «Імідж», вул. Рівненська, 89;•Розважальний центр «Промінь», пр-т Президента Грушевського, 2;•Супермаркет «Вопак», Київський майдан, 11;•«АВС маркет», вул. Дубнівська, 63;•«АВС маркет», вул. Цукрова, 6;•Кафе «Театральне», вул. Лесі Українки, 67;•Торговий центр «Караван», вул. Карпенка-Карого, 1;•Автостанція №1, вул. Конякіна, 39;•Супермаркет «Салют», пр-т Президента Грушевського, 20;•Супермаркет «Салют», пр-т Соборності, 22;•Торгово-розважальний центр «Порт Сіті”, вул. Сухомлинського, 1;•Супермаркет «Наш Край», пр-т Президента Грушевського, 4в;•Автостанція №2, вул. Львівська, 148;•Залізничний вокзал, Привокзальний майдан, 1;•ПрАТ «Волиньобленерго», вул. Єршова, 4;•«Богдан Моторс», вул. Рівненська, 100.Юлія Подмовська

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