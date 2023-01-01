На Волині горіла господарська споруда





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Сьогодні, 6 жовтня, о 11:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Угринів Луцького району. На місце події прибули рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк та працівники місцевих пожежних команд сіл Чаруків та Сенкевичівка. О 12:13 спільними діями пожежу вдалось ліквідувати.



Причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники ліквідували пожежу господарської споруди.Про це повідомили у ДСНС Волині.Сьогодні, 6 жовтня, о 11:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Угринів Луцького району. На місце події прибули рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк та працівники місцевих пожежних команд сіл Чаруків та Сенкевичівка. О 12:13 спільними діями пожежу вдалось ліквідувати.Причина пожежі встановлюється.

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