На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 17:30
На Волині рятувальники ліквідували пожежу господарської споруди.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні, 6 жовтня, о 11:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Угринів Луцького району. На місце події прибули рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк та працівники місцевих пожежних команд сіл Чаруків та Сенкевичівка. О 12:13 спільними діями пожежу вдалось ліквідувати.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні, 6 жовтня, о 11:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Угринів Луцького району. На місце події прибули рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк та працівники місцевих пожежних команд сіл Чаруків та Сенкевичівка. О 12:13 спільними діями пожежу вдалось ліквідувати.
Причина пожежі встановлюється.
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