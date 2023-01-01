Невдах-контрабандистів на Волині чекають ВЛК і путівка на фронт

Невдах-контрабандистів на Волині чекають ВЛК і путівка на фронт
На українсько-польському кордоні затримали двох волинян, які переправляли контрабанду через Західний Буг.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Прикордонники Волинського загону спільно з польськими колегами припинили протиправну діяльність з незаконного переміщення тютюнових виробів з України до Польщі.

28-річного жителя Ковельського району і 31-річного нововолинця з шістьма пакунками затримали стражі кордону на польському березі Західного Бугу. Ділки встигли переправити через річку 6 000 пачок сигарет. Гумовий човен, який чоловіки використовували для доставки товару, виявили та дістали на український берег прикордонники відділу «Амбуків».
Невдах-контрабандистів на Волині чекають ВЛК і путівка на фронт

Наразі тривають заходи з встановлення інших осіб, можливо причетних до незаконної оборудки.

Затриманих правопорушників буде притягнуто до адмінвідповідальності. Крім того, прикордонники направили їх до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вручення повісток.

Найближчим часом чоловіків очікує суд та військово-лікарська комісія, а в подальшому, швидше за все – оборона передніх рубежів країни.

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Теги: кордон, Волинь
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