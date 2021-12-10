Лікарі швидкої на Волині допомогли породіллі зі стрімкими пологами

Лікарі швидкої на Волині допомогли породіллі зі стрімкими пологами
У Нововолинську медики вчасно надали допомогу породіллі, в якої розпочались передчасні пологи.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

О 14:40 до центральної оперативної диспетчерської надійшов виклик про передчасні пологи у вагітної. Бригада Нововолинського відділення екстреної медичної допомоги одразу вирушила за вказаною адресою.

Після оперативного та кваліфікованого огляду пацієнтки, з’ясувалося, що у 25-ти річної жінки це уже другі пологи, термін її вагітності приблизно 37 тижнів, пологова діяльність стрімка.

Завдяки злагодженим діям та професіоналізму медичних працівників, пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти і о 15:17 на світ з’явився здоровий маленький хлопчик.

Маму та немовля доставили на госпіталізацію до пологового відділення найближчого закладу охорони здоров’я у задовільному стані.

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Теги: лікарі, Волинь
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