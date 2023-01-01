Наслідки аварії в Луцьку: жінка – в реанімації, чоловік і дитина – теж шпиталізовані

Наслідки аварії в Луцьку: жінка – в реанімації, чоловік і дитина – теж шпиталізовані
Жінка, що постраждала у ранковій аварії на проспекті Відродження в Луцьку, перебуває в реанімації. Також на лікарняному ліжку опинилися чоловік і дитина.

Про це інформує Суспільне.

Внаслідок аварії на проспекті Відродження у Луцьку, яка сталася зранку, 6 жовтня, травмувалися двоє дорослих і дитина. Найбільше постраждала водійка легковика. Жінка нині у реанімації.

Ще одного водія і шестирічну дівчинку теж ушпиталили.

Про стан водіїв розповіла терапевтка відділення екстреної меддопомоги міської лікарні Ольга Косс. "Близько 9 години у відділення екстреної меддопомоги доставили травмованих із ДТП на відродження: жінка у важкому стані, госпіталізована у відділення реанімації, чоловік в стані середньої важкості", — зазначила лікарка.

Про стан дівчинки, мама якої нині у реанімації, у дитячій обласній лікарні без згоди батьків не коментують. Поспілкуватися у медзакладі з її бабусею не вдалося.

Не травмувався під час аварії чоловік, який був за кермом припаркованої машини. В його авто врізався один із легковиків.
"Я в машині був, то тільки почув удар. Хто кому не уступив — то не бачив, без поняття", — розповів водій Анатолій Гошко.
фото Суспільне
фото Суспільне

Аварія сталася зранку, 6 жовтня, неподалік школи №18. На місці працювали три карети швидкої.

Як розповів капітан поліції Луцького районного управління Андрій Куць, зіштовхнулися два автомобілі, механічні ушкодження отримала і третя, припаркована машина.
фото Суспільне
фото Суспільне

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про аварію до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Зі слів поліцейського, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що карається штрафом, виправними роботами, арештом до 6 місяців чи обмеженням волі до трьох років.

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Теги: ДТП, Луцьк
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