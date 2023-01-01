Через заморозки на Волині оголосили «жовтий» рівень небезпеки
Сьогодні, 18:51
Вночі та вранці, 9 жовтня, на поверхні ґрунту на Волині очікуються заморозки 0-3°. Оголошено І рівень небезпечності, «жовтий».
Про це повідомляє Суспільне.
Як розповіла в коментарі синоптикиня обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник, заморозки слід очікувати лише 9 жовтня.
"Надалі ми спостерігатимемо підвищення нічної температури. Вже 10 жовтня чекаємо невеликий дощ, буде 3-8° тепла, без заморозків", — зазначила синоптикиня.
В суботу, 7 жовтня, в області також оголошено "жовтий" рівень небезпеки. Синоптики попередили про пориви вітру, які сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Також можливий дощ.
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Про це повідомляє Суспільне.
Як розповіла в коментарі синоптикиня обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник, заморозки слід очікувати лише 9 жовтня.
"Надалі ми спостерігатимемо підвищення нічної температури. Вже 10 жовтня чекаємо невеликий дощ, буде 3-8° тепла, без заморозків", — зазначила синоптикиня.
В суботу, 7 жовтня, в області також оголошено "жовтий" рівень небезпеки. Синоптики попередили про пориви вітру, які сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Також можливий дощ.
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