Перший сніг та заморозки: в Україну суне суттєве похолодання

Перший сніг та заморозки: в Україну суне суттєве похолодання
У суботу, 7-го жовтня, північну частину, а також Волинь, Рівненщину та Харківщину черкне атмосферний фронт - тому збільшиться хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

На решті території України побуде суха повітряна маса.

"Вітер у суботу очікується сильний, рвучким, обережно! Температура повітря 7-го жовтня становитиме +14+18 градусів, на півдні +18+23 градуси.

У неділю, 8-го жовтня, холодний, інший, атмосферний фронт проходитиме Україну із північного заходу на південний схід, зачепить протягом доби всі регіони. Тому в неділю йтиме дощ, часом навіть сильний дощ. Південно-західний вітер переходитиме на північно-західний, із штормовими поривами!" - йдеться в повідомленні.

Температура повітря в тилу фронту відчутно знизиться і становитиме вдень+9+14 градусів, на півдні ще затримається тепліша погода на кілька градусів.

У ніч на понеділок ймовірні заморозки!

Найхолодніше буде в Карпатах, де 8-го жовтня передбачається мокрий сніг!

"Тому, якщо щось поробити чи погуляти - все ж комфортніше в суботу, а в неділю краще побути вдома. Осінь стає впевненішою, ми найбільше любимо її теплі, сонячні прояви, але вона любить усіх своїх дітей - і миле слухняне сонце, і непосидючий вітер, і вредні заморозки, і дощі-плакси, і чудове бабине літо", - зауважує Наталка Діденко.

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Теги: Погода, Україна, сніг, заморозки
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