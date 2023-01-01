В Україні арештували активи трьох російських олігархів на 17 мільярдів

Завдяки СБУ в Україні арештовано всі активи трьох олігархівна понад 17 мільярдів гривень.Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархамта. Вони входять до оточення путіна та причетні до «схем» масштабного фінансування збройної агресії рф.Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії.Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн.Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод.Арешт цього майна не дозволить російським власникам «переписати» його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.Нагадаємо, що на початку вересня цього року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).Наразі підозрюваний разом зі своїми бізнес-партнерами перебуває за межами України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин їхньої підривної діяльності для притягнення винних до відповідальності.Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.