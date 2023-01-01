Вдова загиблого Героя з Волині Володимира Деркача пожертвувала 1,5 мільйона гривень на дрони для ЗСУ

Деркача Володимира.



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Цими днями минає рік відтоді, як Володимир Васильович загинув, захищаючи свою Батьківщину від російських загарбників. Обірвав його життя злощасний ворожий осколок. До того чоловік бачив багато смертей своїх побратимів, адже вісім місяців з моменту повномасштабного вторгнення воював на передовій. Він розумів, що здолати ворога буде непросто, та вірив, що Україна переможе. Тож щоразу відважно йшов у бій. А рідні тим часом готували підтримку.



«Поки тато воював, ми знаходили можливості, аби йому та його побратимам допомогти. Серед іншого нам з братомі вдалося відправити хлопцям на передову три автомобілі. Потім ще один віддали на іншу бригаду…», — розповідає син Василь Володмирович.



Допомагати захисникам сім’я загиблого Героя продовжує і тепер. Рідні покійного переконані, що підтримувати Збройні сили України потрібно, щоб не даремною була смерть усіх, хто поліг на полі бою. Так, минулого місяця пан Василь придбав та передав у бригаду, де воює його товариш, «мавіка третього». Вдова Деркача Володимира пані Надія, порадившись із синами, вирішила значну частину коштів із компенсації, яку отримує від держави за загибель чоловіка, також спрямувати на ЗСУ.



«Тато казав: «Що з тих грошей? Хлопцям потрібно допомагати!». Ми поділяємо цю думку. Українських захисників потрібно підтримувати та наближати перемогу», — зауважує Василь Володимирович.



Відтак Надія Деркач із сім’єю віддала півтора мільйона гривень у Благодійний проєкт “Пташки Перемоги” на купівлю дронів для воїнів. Це доброчинна організація, створена у Львові, яка об’єднує соціально відповідальний бізнес, меценатів, благодійників, усіх охочих підтримати українську армію. Таким чином справу свого полеглого чоловіка вона продовжила з надією, що ці засоби будуть корисними у здоланні ворога.



І напередодні Дня захисника та роковин смерті Героя за пожертвувані кошти було придбано аж 50 дронів «камікадзе» і три розвідувальні.

«Цими спецзасобами в числі інших підсилили воїнів 3-ї окремої штурмової, 24-ї та 42-ї окремих механізованих, 80-ї окремої десантно-штурмової бригад, стрілецький батальйон, нацгвардійців, розвідників та штурмовиків. 29 вересня «пташки» полетіли на передову і вже сьогодні, напевне, знищують ворога та його техніку.



Сподіваємося, вони збільшать ефективність та точність операцій, а найголовніше дозволять виконувати завдання без ризику для життя наших героїв», — каже Василь Деркач.



Схиляємо голови перед героїзмом полеглого Володимира Деркача та віддаємо належне вчинкові його рідних, які зробили внесок у велику мрію чоловіка, тата про перемогу України.



Тетяна ПРИХОДЬКО.

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