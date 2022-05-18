На Одещині російський агент хотів завербувати співробітницю СБУ





Про це



Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я і затримала на Одещині агента фсб. Він отримав вороже завдання – створити власну агентурну мережу на півдні України.



Для цього фігурант намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців.



Щоб вивести російського агента на територію нашої держави, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю Служби безпеки і створили умови щодо її «згоди» на співпрацю з ворогом.



За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати «кандидатку».



Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його «на гарячому».



За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої «ПМР».



Згодом він став снайпером у складі підконтрольного рф підрозділу «внутрішніх військ Придністров’я». Потім фігурант отримав «підвищення» і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення «Едельвейс» мвс росії.



Перебуваючи у лавах російського спецназу, брав участь у бойових діях на території Дагестану та Чечні.



У 2014 році він прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь рф, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.



Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до фейкової «ПМР», де у 2019 році для виконання завдань фсб був завербований Сергієм Затикою та Денисом Марусіком – представниками місцевого «мдб».



Тоді він отримав оперативний псевдонім «Скіф», пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань.



Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України.



Також він планував здобути інформацію про особливості роботи та переліку основних завдань, які виконують українські спецслужбісти в регіоні.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили «Скіфу» про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.



Крім того, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його «кураторів» з фсб.



Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області у взаємодії з Головним Управлінням внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ вивела з Придністров’я і затримала агента-спецназівця фсб, який хотів завербувати співробітницю Служби безпеки.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я і затримала на Одещині агента фсб. Він отримав вороже завдання – створити власну агентурну мережу на півдні України.Для цього фігурант намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців.Щоб вивести російського агента на територію нашої держави, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю Служби безпеки і створили умови щодо її «згоди» на співпрацю з ворогом.За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати «кандидатку».Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його «на гарячому».За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої «ПМР».Згодом він став снайпером у складі підконтрольного рф підрозділу «внутрішніх військ Придністров’я». Потім фігурант отримав «підвищення» і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення «Едельвейс» мвс росії.Перебуваючи у лавах російського спецназу, брав участь у бойових діях на території Дагестану та Чечні.У 2014 році він прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь рф, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до фейкової «ПМР», де у 2019 році для виконання завдань фсб був завербований Сергієм Затикою та Денисом Марусіком – представниками місцевого «мдб».Тоді він отримав оперативний псевдонім «Скіф», пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань.Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України.Також він планував здобути інформацію про особливості роботи та переліку основних завдань, які виконують українські спецслужбісти в регіоні.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили «Скіфу» про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.Крім того, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його «кураторів» з фсб.Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області у взаємодії з Головним Управлінням внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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