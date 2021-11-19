Православна академія на Волині домовилася про співпрацю з католицьким вишем
Сьогодні, 14:02
Відтепер Волинська православна академія співпрацюватиме з Інститутом екуменічних студій Українського католицького університету.
Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.
У Львові під час XVI Екуменічного соціального тижня ректор Волинської православної академії о. Володимир Вакін підписав з отцем-доктором Романом Фігасом, в.о. директора Інституту екуменічних студій, договір про співпрацю між ВПБА та ІЕС.
Ректор ВПБА зазначив, що співпраця та особисте спілкування між християнами дає реальні результати. "Спочатку ми почали співпрацювати, дали результати на ділі, тепер підтверджуємо це на папері підписанням спільного меморандуму. Як суспільство, ми повинні об'єднуватись, проявляти мудрість та виваженість заради вищих цілей", — підкреслив о. Володимир Вакін.
Цьогоріч студенти Волинської православної богословської академії вже вдруге приймали участь в літній школі міжконфесійного діалогу на базі Інститут екуменічних студій, в якій взяли участь семінаристи з духовних закладів різних конфесій.
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Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.
У Львові під час XVI Екуменічного соціального тижня ректор Волинської православної академії о. Володимир Вакін підписав з отцем-доктором Романом Фігасом, в.о. директора Інституту екуменічних студій, договір про співпрацю між ВПБА та ІЕС.
Ректор ВПБА зазначив, що співпраця та особисте спілкування між християнами дає реальні результати. "Спочатку ми почали співпрацювати, дали результати на ділі, тепер підтверджуємо це на папері підписанням спільного меморандуму. Як суспільство, ми повинні об'єднуватись, проявляти мудрість та виваженість заради вищих цілей", — підкреслив о. Володимир Вакін.
Цьогоріч студенти Волинської православної богословської академії вже вдруге приймали участь в літній школі міжконфесійного діалогу на базі Інститут екуменічних студій, в якій взяли участь семінаристи з духовних закладів різних конфесій.
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