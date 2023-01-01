На перехресті в Луцьку ВАЗ влетів у Mazda
Сьогодні, 13:26
На перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола та Ветеранів у Луцьку зіткнулись дві автівки.
Про це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.
Аварія трапилась сьогодні 6 жовтня, о 08:43. Водій автомобіля «ВАЗ» не врахував дорожньої обстановки та не був уважним при виконанні маневру, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем MAZDA.
Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.
Зрештою, учасники ДТП вирішили усе за згодою сторін.
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Про це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.
Аварія трапилась сьогодні 6 жовтня, о 08:43. Водій автомобіля «ВАЗ» не врахував дорожньої обстановки та не був уважним при виконанні маневру, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем MAZDA.
Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.
Зрештою, учасники ДТП вирішили усе за згодою сторін.
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