На перехресті в Луцьку ВАЗ влетів у Mazda





Про це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.



Аварія трапилась сьогодні 6 жовтня, о 08:43. Водій автомобіля «ВАЗ» не врахував дорожньої обстановки та не був уважним при виконанні маневру, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем MAZDA.



Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.



Зрештою, учасники ДТП вирішили усе за згодою сторін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола та Ветеранів у Луцьку зіткнулись дві автівки.Про це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.Аварія трапилась сьогодні 6 жовтня, о 08:43. Водій автомобіля «ВАЗ» не врахував дорожньої обстановки та не був уважним при виконанні маневру, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем MAZDA.Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.Зрештою, учасники ДТП вирішили усе за згодою сторін.

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