На перехресті в Луцьку ВАЗ влетів у Mazda

На перехресті в Луцьку ВАЗ влетів у Mazda
На перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола та Ветеранів у Луцьку зіткнулись дві автівки.

Про це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.

Аварія трапилась сьогодні 6 жовтня, о 08:43. Водій автомобіля «ВАЗ» не врахував дорожньої обстановки та не був уважним при виконанні маневру, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем MAZDA.

Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.

Зрештою, учасники ДТП вирішили усе за згодою сторін.


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Теги: ДТП, Луцьк
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