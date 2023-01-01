Україна повернула тіла 64 полеглих Героїв
Сьогодні, 13:21
Україна повернула тіла 64 полеглих оборонців України.
Про це у Телеграмі повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну Уряду України територію тіла 64 загиблих оборонців України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в свою чергу українською стороною, у відповідності до норм Міжнародного Гуманітарного Права, російській стороні передано тіла комбатантів, загиблих у зв’язку із збройною агресією проти України.
"Україна не припиняє та продовжує активно вживати усіх можливих законних заходів щодо встановлення місцезнаходження оборонців України, які зникли безвісти або потрапили до полону", - наголошують у штабі.
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Про це у Телеграмі повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну Уряду України територію тіла 64 загиблих оборонців України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в свою чергу українською стороною, у відповідності до норм Міжнародного Гуманітарного Права, російській стороні передано тіла комбатантів, загиблих у зв’язку із збройною агресією проти України.
"Україна не припиняє та продовжує активно вживати усіх можливих законних заходів щодо встановлення місцезнаходження оборонців України, які зникли безвісти або потрапили до полону", - наголошують у штабі.
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