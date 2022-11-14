У Харкові з-під завалів дістали тіло бабусі загиблого 10-річного хлопчика





Про це Олег Синєгубов.



"На місці влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові рятувальники знайшли тіло 68-річної загиблої жінки - бабусі загиблого 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі відомо про 28 постраждалих. Роботи з розбору завалів тривають.



Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 жовтня, росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову зросла до двох. Рятувальники знайшли на місці влучання російської ракети в житловий будинок тіло 68-річної жінки.Про це повідомив керівник ОВА"На місці влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові рятувальники знайшли тіло 68-річної загиблої жінки - бабусі загиблого 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що наразі відомо про 28 постраждалих. Роботи з розбору завалів тривають.Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 жовтня, росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові, загинула дитина

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію