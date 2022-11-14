У Харкові з-під завалів дістали тіло бабусі загиблого 10-річного хлопчика
Сьогодні, 12:42
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову зросла до двох. Рятувальники знайшли на місці влучання російської ракети в житловий будинок тіло 68-річної жінки.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"На місці влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові рятувальники знайшли тіло 68-річної загиблої жінки - бабусі загиблого 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі відомо про 28 постраждалих. Роботи з розбору завалів тривають.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 жовтня, росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові, загинула дитина.
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Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"На місці влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові рятувальники знайшли тіло 68-річної загиблої жінки - бабусі загиблого 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі відомо про 28 постраждалих. Роботи з розбору завалів тривають.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 жовтня, росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові, загинула дитина.
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