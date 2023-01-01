У Латвії понад 3 тисячі росіян повинні виїхати з країни до кінця листопада





Про це повідомляє LSM, пише



Очільниця Управління у справах громадянства та міграції Майра Розе заявила, що відомство розіслало 3255 інформаційних листів про закінчення терміну дії посвідки на проживання тим громадянам рф, які не подали документи на отримання статусу довготермінового резидента ЄС.



За її словами, 3541 людина не подала документи на отримання статусу довготермінового резидента ЄС або не звернулася за повторною перевіркою на володіння латвійською мовою. Таким чином, відповідно до закону про імміграцію, термін дії їхніх дозволів на постійне проживання закінчився 2 вересня 2023 року. Тож вони мають залишити територію Латвійської Республіки до 30 листопада 2023 року.



Розе також пояснила, що приблизно 200 людей з тих, хто нічого не зробив для отримання посвідки на проживання, не мають заявленої адреси проживання. Тому уряд не може з ними зв’язатися. Крім того, деяких людей не попросили виїхати з країни, тому що вони вже перебувають за межами Латвії.



У грудні відбудуться перевірки, чи залишили Латвію всі ці громадяни. Якщо так, то їм надійде наказ залишити країну.



Згідно з роз'ясненнями Єврокомісії та висновками МЗС, з 12 вересня громадянам із зареєстрованими в Росії транспортними засобами заборонено в'їзд до ЄС через кордони з Латвією. Такі ж обмеження діють і в решті країн Балтії.



Крім того, в країні поліція обіцяє штрафувати за автомобільні наліпки з написами "Я — русский/русская”, оскільки вважає їх "потенційно провокаційними написами російською мовою".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад три тисячі громадян рф, які проживають у Латвії, отримали листи про закінчення терміну дії їхньої посвідки на проживання.Про це повідомляє LSM, пише Суспільне Очільниця Управління у справах громадянства та міграціїзаявила, що відомство розіслало 3255 інформаційних листів про закінчення терміну дії посвідки на проживання тим громадянам рф, які не подали документи на отримання статусу довготермінового резидента ЄС.За її словами, 3541 людина не подала документи на отримання статусу довготермінового резидента ЄС або не звернулася за повторною перевіркою на володіння латвійською мовою. Таким чином, відповідно до закону про імміграцію, термін дії їхніх дозволів на постійне проживання закінчився 2 вересня 2023 року. Тож вони мають залишити територію Латвійської Республіки до 30 листопада 2023 року.Розе також пояснила, що приблизно 200 людей з тих, хто нічого не зробив для отримання посвідки на проживання, не мають заявленої адреси проживання. Тому уряд не може з ними зв’язатися. Крім того, деяких людей не попросили виїхати з країни, тому що вони вже перебувають за межами Латвії.У грудні відбудуться перевірки, чи залишили Латвію всі ці громадяни. Якщо так, то їм надійде наказ залишити країну.Згідно з роз'ясненнями Єврокомісії та висновками МЗС, з 12 вересня громадянам із зареєстрованими в Росії транспортними засобами заборонено в'їзд до ЄС через кордони з Латвією. Такі ж обмеження діють і в решті країн Балтії.Крім того, в країні поліція обіцяє штрафувати за автомобільні наліпки з написами "Я — русский/русская”, оскільки вважає їх "потенційно провокаційними написами російською мовою".

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