У Білорусі вночі був теракт на залізничній станції, – ЗМІ





Про це повідомляє



Повідомляють, що приблизно о 23.15 у будинках місцевих жителів після вибуху "пройшла хвиля, у будинку затряслися вікна і ліжко".



А вранці 6 жовтня силовики почали проводити опитування місцевих жителів, яким повідомили, що "був теракт на станції Озерище, підірвали залізницю".



У соцмережах люди пишуть, що вибухів увечері було два, вони також повідомляють, що до ранку на дорогах чергували силовики, а зараз тривають опитування.



МНС, МВС чи СК Білорусі нічого не коментують, досі мовчать.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі повідомляють, що вночі 6 жовтня в білоруських Колодящах стався теракт на залізничній станції Озерище, пишуть ЗМІ.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на білоруські ЗМІ "Зеркало" та "Мотолько помоги".Повідомляють, що приблизно о 23.15 у будинках місцевих жителів після вибуху "пройшла хвиля, у будинку затряслися вікна і ліжко".А вранці 6 жовтня силовики почали проводити опитування місцевих жителів, яким повідомили, що "був теракт на станції Озерище, підірвали залізницю".У соцмережах люди пишуть, що вибухів увечері було два, вони також повідомляють, що до ранку на дорогах чергували силовики, а зараз тривають опитування.МНС, МВС чи СК Білорусі нічого не коментують, досі мовчать.

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