У Білорусі вночі був теракт на залізничній станції, – ЗМІ

У Білорусі вночі був теракт на залізничній станції, – ЗМІ
Слідчі повідомляють, що вночі 6 жовтня в білоруських Колодящах стався теракт на залізничній станції Озерище, пишуть ЗМІ.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на білоруські ЗМІ "Зеркало" та "Мотолько помоги".

Повідомляють, що приблизно о 23.15 у будинках місцевих жителів після вибуху "пройшла хвиля, у будинку затряслися вікна і ліжко".
У Білорусі вночі був теракт на залізничній станції, – ЗМІ

А вранці 6 жовтня силовики почали проводити опитування місцевих жителів, яким повідомили, що "був теракт на станції Озерище, підірвали залізницю".

У соцмережах люди пишуть, що вибухів увечері було два, вони також повідомляють, що до ранку на дорогах чергували силовики, а зараз тривають опитування.

МНС, МВС чи СК Білорусі нічого не коментують, досі мовчать.

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Теги: Білорусь, теракт, залізниця
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