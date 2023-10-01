У Білорусі вночі був теракт на залізничній станції, – ЗМІ
Сьогодні, 13:15
Слідчі повідомляють, що вночі 6 жовтня в білоруських Колодящах стався теракт на залізничній станції Озерище, пишуть ЗМІ.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на білоруські ЗМІ "Зеркало" та "Мотолько помоги".
Повідомляють, що приблизно о 23.15 у будинках місцевих жителів після вибуху "пройшла хвиля, у будинку затряслися вікна і ліжко".
А вранці 6 жовтня силовики почали проводити опитування місцевих жителів, яким повідомили, що "був теракт на станції Озерище, підірвали залізницю".
У соцмережах люди пишуть, що вибухів увечері було два, вони також повідомляють, що до ранку на дорогах чергували силовики, а зараз тривають опитування.
МНС, МВС чи СК Білорусі нічого не коментують, досі мовчать.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на білоруські ЗМІ "Зеркало" та "Мотолько помоги".
Повідомляють, що приблизно о 23.15 у будинках місцевих жителів після вибуху "пройшла хвиля, у будинку затряслися вікна і ліжко".
А вранці 6 жовтня силовики почали проводити опитування місцевих жителів, яким повідомили, що "був теракт на станції Озерище, підірвали залізницю".
У соцмережах люди пишуть, що вибухів увечері було два, вони також повідомляють, що до ранку на дорогах чергували силовики, а зараз тривають опитування.
МНС, МВС чи СК Білорусі нічого не коментують, досі мовчать.
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Сьогодні, 13:15