Дітлахи на Волині зібрали для ЗСУ вже понад 2 мільйони

Юні жителі Рожищенської громади, які називають себе «Бандерівцями», своїм співом збирають кошти та купують нашим військовим автомобілі, антидронові рушниці, квадрокоптери, рації тощо.З початку своєї волонтерської діяльності, а це з 14 липня 2022 року, вони зібрали більше 2 мільйонів гривень, повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.Наймолодшим волонтерам в колективі 6 років, а найстаршому – 23. Переважно дітям у групі 10-12 років. Їхні батьки чи брати – у лавах ЗСУ. Тож вони у своєму юному віці уже знають, що таке війна та те, що військовим дуже необхідна наша підтримка.«Потрібно щось робити, ми не можемо просто сидіти, склавши руки, і чекати завершення війни», – саме такими словами почалося формування дитячого волонтерського батальйону у Рожищі, розповіла його ініціаторка. До речі, тато дівчини також захищає нашу країну у війську.Вона зазначила, що розпочиналося усе з маленької групи з п’ятьох дітей, а зараз у співочому колективі 25 «бандерівців».«Вперше вийти і співати було дуже страшно. Однак, тоді ми співом зібрали 15 тисяч гривень, і це нас змотивувало. Тож ми вирішили збирати кошти для військових далі, – каже Вікторія. – У Рожищі збираємося на вихідних. Також проводимо прямі трансляції, щоб кожен зміг долучитися до збору і в онлайн-режимі».Окрім того, вони співають не лише у місті Рожище, а їздять у Луцьк, Ківерці та інші міста Волині. Юні волонтери впевненні, що далі більше. До прикладу, їх запитали, що вони будуть робити, коли закінчиться війна, а вони рішуче відповіли: «ми будемо збирати кошти на відбудову нашої країни!».Іншим разом, одна з учасниць колективу сказала: «люди бувають різні. Я бачу в очах деяких з них байдужість, коли ми співаємо. Тож я своєю діяльністю буду робити усе, щоб таких людей було менше в Україні».Наразі діти продовжують допомагати армії.