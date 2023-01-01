Дітлахи на Волині зібрали для ЗСУ вже понад 2 мільйони
Сьогодні, 12:22
Юні жителі Рожищенської громади, які називають себе «Бандерівцями», своїм співом збирають кошти та купують нашим військовим автомобілі, антидронові рушниці, квадрокоптери, рації тощо.
З початку своєї волонтерської діяльності, а це з 14 липня 2022 року, вони зібрали більше 2 мільйонів гривень, повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.
Наймолодшим волонтерам в колективі 6 років, а найстаршому – 23. Переважно дітям у групі 10-12 років. Їхні батьки чи брати – у лавах ЗСУ. Тож вони у своєму юному віці уже знають, що таке війна та те, що військовим дуже необхідна наша підтримка.
«Потрібно щось робити, ми не можемо просто сидіти, склавши руки, і чекати завершення війни», – саме такими словами почалося формування дитячого волонтерського батальйону у Рожищі, розповіла його ініціаторка Вікторія Шварцкоп. До речі, тато дівчини також захищає нашу країну у війську.
Вона зазначила, що розпочиналося усе з маленької групи з п’ятьох дітей, а зараз у співочому колективі 25 «бандерівців».
«Вперше вийти і співати було дуже страшно. Однак, тоді ми співом зібрали 15 тисяч гривень, і це нас змотивувало. Тож ми вирішили збирати кошти для військових далі, – каже Вікторія. – У Рожищі збираємося на вихідних. Також проводимо прямі трансляції, щоб кожен зміг долучитися до збору і в онлайн-режимі».
Окрім того, вони співають не лише у місті Рожище, а їздять у Луцьк, Ківерці та інші міста Волині. Юні волонтери впевненні, що далі більше. До прикладу, їх запитали, що вони будуть робити, коли закінчиться війна, а вони рішуче відповіли: «ми будемо збирати кошти на відбудову нашої країни!».
Іншим разом, одна з учасниць колективу сказала: «люди бувають різні. Я бачу в очах деяких з них байдужість, коли ми співаємо. Тож я своєю діяльністю буду робити усе, щоб таких людей було менше в Україні».
Наразі діти продовжують допомагати армії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
З початку своєї волонтерської діяльності, а це з 14 липня 2022 року, вони зібрали більше 2 мільйонів гривень, повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.
Наймолодшим волонтерам в колективі 6 років, а найстаршому – 23. Переважно дітям у групі 10-12 років. Їхні батьки чи брати – у лавах ЗСУ. Тож вони у своєму юному віці уже знають, що таке війна та те, що військовим дуже необхідна наша підтримка.
«Потрібно щось робити, ми не можемо просто сидіти, склавши руки, і чекати завершення війни», – саме такими словами почалося формування дитячого волонтерського батальйону у Рожищі, розповіла його ініціаторка Вікторія Шварцкоп. До речі, тато дівчини також захищає нашу країну у війську.
Вона зазначила, що розпочиналося усе з маленької групи з п’ятьох дітей, а зараз у співочому колективі 25 «бандерівців».
«Вперше вийти і співати було дуже страшно. Однак, тоді ми співом зібрали 15 тисяч гривень, і це нас змотивувало. Тож ми вирішили збирати кошти для військових далі, – каже Вікторія. – У Рожищі збираємося на вихідних. Також проводимо прямі трансляції, щоб кожен зміг долучитися до збору і в онлайн-режимі».
Окрім того, вони співають не лише у місті Рожище, а їздять у Луцьк, Ківерці та інші міста Волині. Юні волонтери впевненні, що далі більше. До прикладу, їх запитали, що вони будуть робити, коли закінчиться війна, а вони рішуче відповіли: «ми будемо збирати кошти на відбудову нашої країни!».
Іншим разом, одна з учасниць колективу сказала: «люди бувають різні. Я бачу в очах деяких з них байдужість, коли ми співаємо. Тож я своєю діяльністю буду робити усе, щоб таких людей було менше в Україні».
Наразі діти продовжують допомагати армії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дітлахи на Волині зібрали для ЗСУ вже понад 2 мільйони
Сьогодні, 12:22
Ціна свободи: у центрі міста на Волині – понівечене авто, на якому військові потрапили під обстріл
Сьогодні, 12:06
Волинянин на риболовлі підхопив небезпечну хворобу
Сьогодні, 11:47
«Одною ракетою поховали все село»: який вигляд має Гроза на Харківщині після російської атаки
Сьогодні, 11:30