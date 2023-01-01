Волинянин на риболовлі підхопив небезпечну хворобу
Сьогодні, 11:47
На Волині медики зареєстрували вже другий цьогоріч випадок захворювання на небезпечну хворобу – лептоспіроз.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
У результаті епідрозслідування фахівці встановили, що інфікування збудником недуги пов’язане з риболовлею у вересні. Захворів чоловік, котрий перебував у водоймі босоніж. На третю добу в нього до 39,5C підвищилася температура тіла, турбували розлади шлунково-кишкового тракту, пожовтіли склери і шкірні покриви.
Діагноз «лептоспіроз» підтверджено в лабораторії відділення вірусологічних та біологічних досліджень Волинського центру контролю та профілактики хвороб.
Хворий перебуває на стаціонарному лікуванні, епідрозслідування триває.
Довідково:
Лептоспіроз (водяна гарячка, лугова гарячка, болотна гарячка) – це гостре інфекційне захворювання. Характеризується ураженням м’язів, печінки і нирок та супроводжується хвилеподібною гарячкою. При відсутності вчасного звернення за медичною допомогою та належного лікування можливі важкі ураження нирок, менінгіт і навіть смерть пацієнта. Ця недуга вражає як людей, так і тварин.
Основними джерелами збудників цієї інфекції є гризуни (понад 70%). Інфікування людини відбувається, переважно, при контактуванні з водою відкритих водойм, забрудненою виділеннями гризунів, та безпосереднім контактом з цими тваринами.
У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі, а також слизові оболонки (очі, ніс, рот). Людина може захворіти в період від 2 днів до 4 тижнів після інфікування.
У ВООЗ вважають лептоспіроз найпоширенішим зооантропонозим (спільним для людей і тварин) захворюванням у світі: щороку реєструється понад мільйон його випадків, до 60 тисяч людей помирає.
На Волині реєструють поодинокі випадки: за попередні 5 років захворіло 10 осіб. Епідрозслідуваннями встановлено, що у понад 90% випадків інфікування пов’язане з водоймами (під час відпочинку чи риболовлі); до 10% – із проведенням сільгоспробіт на території власних господарств. За 9 місяців 2023-го зареєстровано 2 випадки лептоспірозу внаслідок рибальства на водоймах Луцького та Ковельського районів.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
У результаті епідрозслідування фахівці встановили, що інфікування збудником недуги пов’язане з риболовлею у вересні. Захворів чоловік, котрий перебував у водоймі босоніж. На третю добу в нього до 39,5C підвищилася температура тіла, турбували розлади шлунково-кишкового тракту, пожовтіли склери і шкірні покриви.
Діагноз «лептоспіроз» підтверджено в лабораторії відділення вірусологічних та біологічних досліджень Волинського центру контролю та профілактики хвороб.
Хворий перебуває на стаціонарному лікуванні, епідрозслідування триває.
Довідково:
Лептоспіроз (водяна гарячка, лугова гарячка, болотна гарячка) – це гостре інфекційне захворювання. Характеризується ураженням м’язів, печінки і нирок та супроводжується хвилеподібною гарячкою. При відсутності вчасного звернення за медичною допомогою та належного лікування можливі важкі ураження нирок, менінгіт і навіть смерть пацієнта. Ця недуга вражає як людей, так і тварин.
Основними джерелами збудників цієї інфекції є гризуни (понад 70%). Інфікування людини відбувається, переважно, при контактуванні з водою відкритих водойм, забрудненою виділеннями гризунів, та безпосереднім контактом з цими тваринами.
У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі, а також слизові оболонки (очі, ніс, рот). Людина може захворіти в період від 2 днів до 4 тижнів після інфікування.
У ВООЗ вважають лептоспіроз найпоширенішим зооантропонозим (спільним для людей і тварин) захворюванням у світі: щороку реєструється понад мільйон його випадків, до 60 тисяч людей помирає.
На Волині реєструють поодинокі випадки: за попередні 5 років захворіло 10 осіб. Епідрозслідуваннями встановлено, що у понад 90% випадків інфікування пов’язане з водоймами (під час відпочинку чи риболовлі); до 10% – із проведенням сільгоспробіт на території власних господарств. За 9 місяців 2023-го зареєстровано 2 випадки лептоспірозу внаслідок рибальства на водоймах Луцького та Ковельського районів.
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