Волинянин на риболовлі підхопив небезпечну хворобу

На Волині медики зареєстрували вже другий цьогоріч випадок захворювання на небезпечну хворобу – лептоспіроз.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.У результаті епідрозслідування фахівці встановили, що інфікування збудником недуги пов’язане з риболовлею у вересні. Захворів чоловік, котрий перебував у водоймі босоніж. На третю добу в нього до 39,5C підвищилася температура тіла, турбували розлади шлунково-кишкового тракту, пожовтіли склери і шкірні покриви.Діагноз «лептоспіроз» підтверджено в лабораторії відділення вірусологічних та біологічних досліджень Волинського центру контролю та профілактики хвороб.Хворий перебуває на стаціонарному лікуванні, епідрозслідування триває.