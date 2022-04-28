«Одною ракетою поховали все село»: який вигляд має Гроза на Харківщині після російської атаки

«Одною ракетою поховали все село»: який вигляд має Гроза на Харківщині після російської атаки
У селі Гроза Харківської області вже відомо про 52 загиблих унаслідок учорашнього російського удару по кафе.

Журналісти hromadske відвідали село й показали, який вигляд зараз має населений пункт, у якому росіяни вбили шосту частину населення.

Кількість загиблих зросла до 52, оскільки одна людина померла безпосередньо в медичному закладі, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов в етері телемаратону. За його словами, деякі люди досі перебувають у лікарнях із серйозними травмами.

Зранку 6 жовтня рятувальники відновили пошукові роботи в селі. Вони досі шукають рештки тіл загиблих та розбирають завали.

У кафе, в яке прилетіла російська ракета, саме відбувалися поминки за загиблим військовим Андрієм Козирем.

Місцева жителька Ольга, подруга дружини полеглого бійця, показала фото Андрія та його родини. Вони всі були в кафе і загинули.

«Одною ракетою поховали все село. У кожній хаті тепер буде стояти не один гроб, а одразу п'ять гробів, три гроби... У нас залишилися одиниці тут. Нема нікого. Все село там, і боюся йти туди дивитися, в ту сторону», — каже Ольга.

76-річний Вадим, який живе неподалік, розповів нам, що боєць загинув у лікарні Дніпропетровська і там його поховали. Родина довго не могла перепоховати військового в рідному селі.

Вадим каже, що знав майже всіх, хто загинув від російського удару: це були переважно односельчани. Він переконаний, що обстріл був здійснений завдяки місцевим колаборантам.

Нагадаємо, що 5 жовтня близько 13:25 російські військові вдарили по селу Гроза Куп’янського району Харківської області. За попередніми висновками, окупанти випустили ракету «Іскандер», яка влучила у кафе-магазин. У цей час там відбувалися поминки за місцевим жителем — загиблим військовим.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що є підозра, що ракету могли «навести». За його словами, не виключено, що це міг зробити хтось із місцевих.

На Харківщині оголошена триденна, з 6 по 8 жовтня, жалоба за загиблими.

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Теги: Харківщина, кафе, обстріл, росія, загиблі
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