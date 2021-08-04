На Волині невідомі зірвали прапор біля храму





Про це пише



«На території храму святого пророка Іллі був підло зірваний прапор Волинської області, фото доказ прикріпляю,В такий складний час для нашої країни, зовсім не вкладається в голові, де ще знаходяться люди, які спроможні на такі вчинки. Поки одні люди трудяться для розвитку громади та храму, інші думають як нашкодити», - повідомили у громаді.



Ще у 2020 році громада пророка Іллі отримала копію Томоса – документ, що засвідчував зречення борочиченської церкви від зверхності московського патріархату. У 2022 році духовний наставник релігійної громади села Борочиче отець Юрій Зарафутдінов оголосив про перехід у ПЦУ, але за кілька днів передумав і змінив рішення. Врешті, священник пішов на фронт, так і не підтримавши своїх вірян.



Тож у травні 2023 р. парафія остаточно полишила МП, возз’єднавшись із Православною церквою України. У червні відслужили перше богослужіння українською мовою – акафіст, який очолив о. Андрій Сидор. До слова, 15 червня 1989 р. місцеві селяни одні з перших в Україні вивісили Державний прапор на найвищому місці Борочич.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Невідомі зловмисники зірвали прапор Волині Свято-Іллінського храму в селі Борочиче Луцького району.Про це пише ВСН із посиланням на місцевих жителів.«На території храму святого пророка Іллі був підло зірваний прапор Волинської області, фото доказ прикріпляю,В такий складний час для нашої країни, зовсім не вкладається в голові, де ще знаходяться люди, які спроможні на такі вчинки. Поки одні люди трудяться для розвитку громади та храму, інші думають як нашкодити», - повідомили у громаді.Ще у 2020 році громада пророка Іллі отримала копію Томоса – документ, що засвідчував зречення борочиченської церкви від зверхності московського патріархату. У 2022 році духовний наставник релігійної громади села Борочиче отецьоголосив про перехід у ПЦУ, але заі змінив рішення. Врешті, священник пішов на фронт, так і не підтримавши своїх вірян.Тож у травні 2023 р. парафія остаточно полишила МП, возз’єднавшись із Православною церквою України. У червні відслужили перше богослужіння українською мовою – акафіст, який очолив о.. До слова, 15 червня 1989 р. місцеві селяни одні з перших в Україні вивісили Державний прапор на найвищому місці Борочич.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію