На Волині попрощалися з Героєм Миколою Байруком. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Маневицька громада провела в останню земну дорогу військового Миколу Байрука.
Про це повідомили у громаді.
"У Гуті Лісівській провели до місця вічного спочинку щирого патріота рідної землі, 39-річного військовослужбовця Миколу Байрука. Микола Миколайович проживав разом з батьками, займався домашнім господарством, їздив на сезонні роботи, був добрим, щирим душею та відкритим до спілкування односельчанином. З перших днів повномасштабного вторгнення без вагань пішов захищати рідну землю рід російської навали.
Нещодавно прийшов у довгоочікувану відпустку. Батьки та уся велика родина тішилися своїм мужнім захисником, однак, 4 жовтня підступна хвороба обірвала його молоде життя. Без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей. У скорботі зі зболеним від горя серцем мама Катерина Петрівна, батько Микола Федорович, родина, друзі", - розповідають у громаді.
Аби гідно вшанувати українського бійця до рідного будинку зійшлися небайдужі жителі громади, представники влади, військові побратими. Панахиду за померлим військовослужбовцем відслужили у місцевому храмі. Під звуки Державного Гімну України, на честь і незабутню пам’ять про славного земляка, на кладовищі пролунали останні постріли військової варти.
"Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани. Світлий спомин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Нехай Всевишній допоможе рідним та близьким пережити важкий біль втрати", - наголошують у Маневицькій громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"У Гуті Лісівській провели до місця вічного спочинку щирого патріота рідної землі, 39-річного військовослужбовця Миколу Байрука. Микола Миколайович проживав разом з батьками, займався домашнім господарством, їздив на сезонні роботи, був добрим, щирим душею та відкритим до спілкування односельчанином. З перших днів повномасштабного вторгнення без вагань пішов захищати рідну землю рід російської навали.
Нещодавно прийшов у довгоочікувану відпустку. Батьки та уся велика родина тішилися своїм мужнім захисником, однак, 4 жовтня підступна хвороба обірвала його молоде життя. Без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей. У скорботі зі зболеним від горя серцем мама Катерина Петрівна, батько Микола Федорович, родина, друзі", - розповідають у громаді.
Аби гідно вшанувати українського бійця до рідного будинку зійшлися небайдужі жителі громади, представники влади, військові побратими. Панахиду за померлим військовослужбовцем відслужили у місцевому храмі. Під звуки Державного Гімну України, на честь і незабутню пам’ять про славного земляка, на кладовищі пролунали останні постріли військової варти.
"Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани. Світлий спомин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Нехай Всевишній допоможе рідним та близьким пережити важкий біль втрати", - наголошують у Маневицькій громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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