"Смекта" – чудовий спосіб позбутися болю*
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Протидіарейний препарат дає змогу доволі ефективно боротися з найбільш вираженими проявами цієї недуги. Симптоми діареї минають вже після першого застосування. Однак, для досягнення кращого ефекту, необхідно пропити курс за певною схемою, яку підбирає лікар виходячи з індивідуальних особливостей організму. "Смекта" https://liki.ua/ru/shop/brands/smekta-9673 в такому разі матиме і терапевтичний ефект.
Важливо розуміти, що цей препарат призначає лікар після первинного огляду і, якщо необхідно, аналізів. Він поставляється у формі пакетиків із суспензією сірого або червоного кольору. Є різні смаки для більш приємного вживання:
ванільний;
полуничний;
апельсиново-ванільний.
Від смакових добавок безпосередньо залежить колір суспензії. Вміст пакетика перед застосуванням необхідно обов'язково розмішати з будь-якими рідкими або напіврідкими речовинами. Це може бути як звичайна вода, компот, сік, так і супи, дитячі суміші та каші.
Дозування загалом відрізняється залежно від віку хворого. Дорослим рекомендується приймати по три пакетики на добу. Якщо дитині більше року - 4 пакетики на добу перших 3 дні, потім по два. Малюкам від одного місяця до року - 2 пакетики на добу протягом 3 днів, потім один.
"Смекта" - це універсальний препарат, який можна безбоязно приймати хворим різного віку. Завдяки наявності різних приємних смакових добавок препарат можуть приймати як дорослі з непереносимістю різних неприємних смаків, так і діти. Для них це не буде травмувальним досвідом.
Кілька пакетиків дають змогу боротися не тільки з гострою та хронічною функціональною діареєю, а й із симптомами різних захворювань шлунково-кишкового тракту, значно зменшуючи біль. Засіб дає змогу ефективно боротися з печією, нудотою та блюванням.
Будучи адсорбентом, "Смекта" доволі швидко виводить з кишківника токсини та алергени. Таким чином вони не потрапляють через стінки кишківника та шлунка далі в організм, особливо в кров. "Смекта" вбирає вірусні бактерії, не даючи їм поширюватися далі. Тому її часто прописують для лікування та зняття симптомів ротавірусу.
Згубного впливу на організм людини "Смекта" не чинить, вона навіть не всмоктується в кров, працюючи тільки в просвіті кишечника. Важливо тільки не зловживати.
Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я!
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Як правильно приймати "Смекту": кілька правил
Важливо розуміти, що цей препарат призначає лікар після первинного огляду і, якщо необхідно, аналізів. Він поставляється у формі пакетиків із суспензією сірого або червоного кольору. Є різні смаки для більш приємного вживання:
Від смакових добавок безпосередньо залежить колір суспензії. Вміст пакетика перед застосуванням необхідно обов'язково розмішати з будь-якими рідкими або напіврідкими речовинами. Це може бути як звичайна вода, компот, сік, так і супи, дитячі суміші та каші.
Дозування загалом відрізняється залежно від віку хворого. Дорослим рекомендується приймати по три пакетики на добу. Якщо дитині більше року - 4 пакетики на добу перших 3 дні, потім по два. Малюкам від одного місяця до року - 2 пакетики на добу протягом 3 днів, потім один.
У чому сила "Смекти"
"Смекта" - це універсальний препарат, який можна безбоязно приймати хворим різного віку. Завдяки наявності різних приємних смакових добавок препарат можуть приймати як дорослі з непереносимістю різних неприємних смаків, так і діти. Для них це не буде травмувальним досвідом.
Кілька пакетиків дають змогу боротися не тільки з гострою та хронічною функціональною діареєю, а й із симптомами різних захворювань шлунково-кишкового тракту, значно зменшуючи біль. Засіб дає змогу ефективно боротися з печією, нудотою та блюванням.
Будучи адсорбентом, "Смекта" доволі швидко виводить з кишківника токсини та алергени. Таким чином вони не потрапляють через стінки кишківника та шлунка далі в організм, особливо в кров. "Смекта" вбирає вірусні бактерії, не даючи їм поширюватися далі. Тому її часто прописують для лікування та зняття симптомів ротавірусу.
Згубного впливу на організм людини "Смекта" не чинить, вона навіть не всмоктується в кров, працюючи тільки в просвіті кишечника. Важливо тільки не зловживати.
Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я!
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