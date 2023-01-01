На Волині згорів автомобіль. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 00:39 повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101.



На місці події працювали рятувальники 12 державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів. О 01:17 вони ліквідували загорання.



За попередніми даними, до пожежі призвела несправність електричної системи автомобіля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 жовтня, близько опівночі на автодорозі поблизу села Цир Камінь-Каширського району загорівся легковий автомобіль.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 00:39 повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101.На місці події працювали рятувальники 12 державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів. О 01:17 вони ліквідували загорання.За попередніми даними, до пожежі призвела несправність електричної системи автомобіля.

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