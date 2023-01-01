На Волині згорів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Сьогодні, 6 жовтня, близько опівночі на автодорозі поблизу села Цир Камінь-Каширського району загорівся легковий автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 00:39 повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101.
На місці події працювали рятувальники 12 державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів. О 01:17 вони ліквідували загорання.
За попередніми даними, до пожежі призвела несправність електричної системи автомобіля.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 00:39 повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101.
На місці події працювали рятувальники 12 державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів. О 01:17 вони ліквідували загорання.
За попередніми даними, до пожежі призвела несправність електричної системи автомобіля.
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