На Волині згорів автомобіль. ФОТО

На Волині згорів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 6 жовтня, близько опівночі на автодорозі поблизу села Цир Камінь-Каширського району загорівся легковий автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 00:39 повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101.

На місці події працювали рятувальники 12 державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів. О 01:17 вони ліквідували загорання.

За попередніми даними, до пожежі призвела несправність електричної системи автомобіля.
На Волині згорів автомобіль. ФОТО

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, автомобіль, пожежа
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