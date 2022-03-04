Недопад зізнався, як вдалося запобігти екологічному лиху

Недопад зізнався, як вдалося запобігти екологічному лиху
Ситуація у Берестечківському психоневрологічному інтернаті на Волині через аварійну зношеність каналізаційних мереж могла обернутися екологічним лихом.

Про це у фейсбуці повідомив голова Волиньради Григорій Недопад.

За словами Недопада, з обласного екологічного фонду залучили гроші для термінового відновлення мереж. Зараз ведеться перший етап ремонтних робіт. В наступні кілька років обіцяють встановити очисні споруди. У такий спосіб вдасться вирішити одразу кілька проблем: забезпечити комфорт і безпеку для підопічних інтернату, подбати про довкілля і не викидати дарма бюджетні кошти на безрезультатне латання того, що вже віджило.
Недопад зізнався, як вдалося запобігти екологічному лиху

На жаль, за минулі років 20 ніяких робіт там не проводилося. Через зношеність очисних споруд каналізаційні стоки у сезон дощів потрапляли до Стиру. Ситуація загрожувала інфекційним спалахом і екологічним лихом, при чому в інтернаті постійно проживають близько 200 підопічних.
Недопад зізнався, як вдалося запобігти екологічному лиху

«Тому фінансування капітального ремонту з екофонду обласної ради стало тим єдиним методом, який ми використали. Загальна вартість проєкту – понад 3 мільйони гривень, де 60% - це вартість обладнання з фізичної та біологічної очистки стоків. Тож доведеться проводити роботи поетапно. 400 тисяч уже спрямували на закупівлю матеріалів для нової каналізаційної мережі, ще 300 тисяч днями буде виділено на оплату робіт», - зауважив голова облради.
Недопад зізнався, як вдалося запобігти екологічному лиху

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Теги: Григорій Недопад, Волинь
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