Недопад зізнався, як вдалося запобігти екологічному лиху

Ситуація у Берестечківському психоневрологічному інтернаті на Волині через аварійну зношеність каналізаційних мереж могла обернутися екологічним лихом.Про це у фейсбуці повідомив голова ВолиньрадиЗа словами Недопада, з обласного екологічного фонду залучили гроші для термінового відновлення мереж. Зараз ведеться перший етап ремонтних робіт. В наступні кілька років обіцяють встановити очисні споруди. У такий спосіб вдасться вирішити одразу кілька проблем: забезпечити комфорт і безпеку для підопічних інтернату, подбати про довкілля і не викидати дарма бюджетні кошти на безрезультатне латання того, що вже віджило.На жаль, за минулі років 20 ніяких робіт там не проводилося. Через зношеність очисних споруд каналізаційні стоки у сезон дощів потрапляли до Стиру. Ситуація загрожувала інфекційним спалахом і екологічним лихом, при чому в інтернаті постійно проживають близько 200 підопічних.«Тому фінансування капітального ремонту з екофонду обласної ради стало тим єдиним методом, який ми використали. Загальна вартість проєкту – понад 3 мільйони гривень, де 60% - це вартість обладнання з фізичної та біологічної очистки стоків. Тож доведеться проводити роботи поетапно. 400 тисяч уже спрямували на закупівлю матеріалів для нової каналізаційної мережі, ще 300 тисяч днями буде виділено на оплату робіт», - зауважив голова облради.