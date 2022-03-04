Недопад зізнався, як вдалося запобігти екологічному лиху
Сьогодні, 11:25
Ситуація у Берестечківському психоневрологічному інтернаті на Волині через аварійну зношеність каналізаційних мереж могла обернутися екологічним лихом.
Про це у фейсбуці повідомив голова Волиньради Григорій Недопад.
За словами Недопада, з обласного екологічного фонду залучили гроші для термінового відновлення мереж. Зараз ведеться перший етап ремонтних робіт. В наступні кілька років обіцяють встановити очисні споруди. У такий спосіб вдасться вирішити одразу кілька проблем: забезпечити комфорт і безпеку для підопічних інтернату, подбати про довкілля і не викидати дарма бюджетні кошти на безрезультатне латання того, що вже віджило.
На жаль, за минулі років 20 ніяких робіт там не проводилося. Через зношеність очисних споруд каналізаційні стоки у сезон дощів потрапляли до Стиру. Ситуація загрожувала інфекційним спалахом і екологічним лихом, при чому в інтернаті постійно проживають близько 200 підопічних.
«Тому фінансування капітального ремонту з екофонду обласної ради стало тим єдиним методом, який ми використали. Загальна вартість проєкту – понад 3 мільйони гривень, де 60% - це вартість обладнання з фізичної та біологічної очистки стоків. Тож доведеться проводити роботи поетапно. 400 тисяч уже спрямували на закупівлю матеріалів для нової каналізаційної мережі, ще 300 тисяч днями буде виділено на оплату робіт», - зауважив голова облради.
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Про це у фейсбуці повідомив голова Волиньради Григорій Недопад.
За словами Недопада, з обласного екологічного фонду залучили гроші для термінового відновлення мереж. Зараз ведеться перший етап ремонтних робіт. В наступні кілька років обіцяють встановити очисні споруди. У такий спосіб вдасться вирішити одразу кілька проблем: забезпечити комфорт і безпеку для підопічних інтернату, подбати про довкілля і не викидати дарма бюджетні кошти на безрезультатне латання того, що вже віджило.
На жаль, за минулі років 20 ніяких робіт там не проводилося. Через зношеність очисних споруд каналізаційні стоки у сезон дощів потрапляли до Стиру. Ситуація загрожувала інфекційним спалахом і екологічним лихом, при чому в інтернаті постійно проживають близько 200 підопічних.
«Тому фінансування капітального ремонту з екофонду обласної ради стало тим єдиним методом, який ми використали. Загальна вартість проєкту – понад 3 мільйони гривень, де 60% - це вартість обладнання з фізичної та біологічної очистки стоків. Тож доведеться проводити роботи поетапно. 400 тисяч уже спрямували на закупівлю матеріалів для нової каналізаційної мережі, ще 300 тисяч днями буде виділено на оплату робіт», - зауважив голова облради.
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