Пропали безвісти: досі розшукують трьох чоловіків з Волині

На Волині поліцейські продовжують розшукувати зниклих громадян.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині., 12 травня 1987 року народження, жителя Луцька з 25 травня 2023 року перестав виходити на зв'язок із родичами, місцезнаходження його невідоме.на вигляд 36 років, зріст 175 см, спортивної тілобудови, волосся русе, очі карі., 26 травня 1982 року народження. Чоловік 6 березня 2020 року виїхав до Республіки Німеччина у м. Берлін на роботу. Підтримував зв'язок із сестрою по телефону, однак з 11 вересня 2022 року перестав виходити на зв'язок, місцезнаходження не відоме.на вигляд 40 років, зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, волосся русявого кольору, очі блакитні., 03 квітня 1981 року народження. Зі слів заявників перестав виходити на зв'язок із 18 жовтня 2022 року. Де перебуває зараз - невідомо.на вигляд 42 роки, зріст 170-175 см, спортивної тілобудови, русе волосся із залисинами, очі сіро-блакитні."Громадянам, які володіють будь-якою інформацією про розшукуваних громадян, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.