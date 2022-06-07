Пропали безвісти: досі розшукують трьох чоловіків з Волині
Сьогодні, 10:23
На Волині поліцейські продовжують розшукувати зниклих громадян.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області продовжують розшук безвісти зниклих громадян:
Половинку Владислава Вікторовича, 12 травня 1987 року народження, жителя Луцька з 25 травня 2023 року перестав виходити на зв'язок із родичами, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети розшукуваного: на вигляд 36 років, зріст 175 см, спортивної тілобудови, волосся русе, очі карі.
Вакуліча Юрія Богдановича, 26 травня 1982 року народження. Чоловік 6 березня 2020 року виїхав до Республіки Німеччина у м. Берлін на роботу. Підтримував зв'язок із сестрою по телефону, однак з 11 вересня 2022 року перестав виходити на зв'язок, місцезнаходження не відоме.
Його прикмети: на вигляд 40 років, зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, волосся русявого кольору, очі блакитні.
Курила Сергія Вікторовича, 03 квітня 1981 року народження. Зі слів заявників перестав виходити на зв'язок із 18 жовтня 2022 року. Де перебуває зараз - невідомо.
Його прикмети: на вигляд 42 роки, зріст 170-175 см, спортивної тілобудови, русе волосся із залисинами, очі сіро-блакитні.
"Громадянам, які володіють будь-якою інформацією про розшукуваних громадян, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області продовжують розшук безвісти зниклих громадян:
Половинку Владислава Вікторовича, 12 травня 1987 року народження, жителя Луцька з 25 травня 2023 року перестав виходити на зв'язок із родичами, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети розшукуваного: на вигляд 36 років, зріст 175 см, спортивної тілобудови, волосся русе, очі карі.
Вакуліча Юрія Богдановича, 26 травня 1982 року народження. Чоловік 6 березня 2020 року виїхав до Республіки Німеччина у м. Берлін на роботу. Підтримував зв'язок із сестрою по телефону, однак з 11 вересня 2022 року перестав виходити на зв'язок, місцезнаходження не відоме.
Його прикмети: на вигляд 40 років, зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, волосся русявого кольору, очі блакитні.
Курила Сергія Вікторовича, 03 квітня 1981 року народження. Зі слів заявників перестав виходити на зв'язок із 18 жовтня 2022 року. Де перебуває зараз - невідомо.
Його прикмети: на вигляд 42 роки, зріст 170-175 см, спортивної тілобудови, русе волосся із залисинами, очі сіро-блакитні.
"Громадянам, які володіють будь-якою інформацією про розшукуваних громадян, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.
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