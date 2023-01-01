Неправдиві виклики: лучанин збрехав патрульним, що побив знайомого та змотав його скотчем

З початку року волинські патрульні склали 438 адмінматеріалів на громадян, які викликали швидку, рятувальників чи поліцію, коли для цього не було потреби.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Ось випадки, що трапилися в Луцьку нещодавно:У поліцію звернувся місцевий житель та повідомив, що наніс тілесні ушкодження знайомому та змотав його скотчем. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то опитали можливих свідків та обстежили прилеглу територію — такі факти не підтвердилися.Ще один громадянин повідомив на лінію 102 про розбій. Заявник стверджував, що його побив невідомий чоловік та забрав з кишені 3 000 гривень. На місце події приїхали патрульні й виявили, що заявник перебуває у стані сп’яніння й згодом він повідомив, що такої події не було.На обох громадян інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Штраф за таке порушення становить від 850 до 3400 гривень.