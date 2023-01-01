Курс валют у Луцьку 6 жовтня

Курс валют у Луцьку 6 жовтня
6 жовтня готівковий курс долара становить 37.85, продають його за 38.30.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.35, а продають за 40.80.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8.78.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 6 жовтня
Сьогодні, 09:30
Рф здійснила 14 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 09:18
Нічна атака на Одещину: поромну переправу до Румунії зупинили
Сьогодні, 09:11
Росія у Харкові поцілила в будинок: загинула дитина
Сьогодні, 08:59
Цієї ночі ППО знищила 25 із 33 російських «шахедів»
Сьогодні, 08:44
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 5 жовтня Курс валют у Луцьку 5 жовтня
05 жовтень, 09:12
Курс валют у Луцьку 4 жовтня Курс валют у Луцьку 4 жовтня
04 жовтень, 09:24
Курс валют у Луцьку 3 жовтня Курс валют у Луцьку 3 жовтня
03 жовтень, 09:07
Курс валют у Луцьку 2 жовтня Курс валют у Луцьку 2 жовтня
02 жовтень, 09:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 6 жовтня
Сьогодні, 09:30
 0
Рф здійснила 14 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 09:18
 0
Нічна атака на Одещину: поромну переправу до Румунії зупинили
Сьогодні, 09:11
 0
Росія у Харкові поцілила в будинок: загинула дитина
Сьогодні, 08:59
 0
Цієї ночі ППО знищила 25 із 33 російських «шахедів»
Сьогодні, 08:44
 0
Медіа
відео
1/8