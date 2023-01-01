Курс валют у Луцьку 6 жовтня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.35, а продають за 40.80.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8.78.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 жовтня готівковий курс долара становить 37.85, продають його за 38.30.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.35, а продають за 40.80.Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8.78.

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