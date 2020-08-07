Нічна атака на Одещину: поромну переправу до Румунії зупинили

Нічна атака на Одещину: поромну переправу до Румунії зупинили
У ніч на 6 жовтня окупанти знову атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілів Тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску «Орлівка».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру. В результаті нападу люди не постраждали. Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Румунії", - йдеться в повідомленні.

В Одеській ОВА зазначили, що упродовж трьох з половиною годин тривала повітряна тривога через атаку російських терористів ударними безпілотниками.

"Працювали сили протиповітряної оборони: 3 БпЛА типу «Shahed-131/136» вдалось знищити. Ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджено зерносховище, зайнялися 9 вантажівок. Пожежу ліквідовано", - додав голова ОВА Олег Кіпер.

Повідомляється, що постраждалих немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують чергові злочини росіян.

Нагадаємо, що росія у Харкові поцілила в будинок: загинула дитина.

Фото: Одеська ОВА | Наслідки удару рф по КПП на кордоні з Румунією

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Теги: Одещина, Румунія, переправа
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