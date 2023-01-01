Цієї ночі ППО знищила 25 із 33 російських «шахедів»

Цієї ночі ППО знищила 25 із 33 російських «шахедів»
У ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська вчергове атакували із мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомили у Повітряних силах.

Зафіксовано пуски 33 «шахедів», які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.

"До відбиття повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 «Shahed-131/136», зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нічна атака на Одещину: поромну переправу до Румунії зупинили
Сьогодні, 09:11
Росія у Харкові поцілила в будинок: загинула дитина
Сьогодні, 08:59
Цієї ночі ППО знищила 25 із 33 російських «шахедів»
Сьогодні, 08:44
У селі на Волині вперше за 80 років відзначили престольний празник
Сьогодні, 07:45
На Волині підлітки знімали на відео оголену жінку в примірочній «секонду»
Сьогодні, 06:01
Схожі новини
Рф здійснила 14 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині, – Генштаб Рф здійснила 14 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 09:18
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Байруком Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Байруком
05 жовтень, 13:00
Нічна атака росії: на Кіровоградщині є влучання в об‘єкт інфраструктури Нічна атака росії: на Кіровоградщині є влучання в об‘єкт інфраструктури
05 жовтень, 10:50
На Волині попрощалися з Героєм Артуром Новосадом. ФОТО На Волині попрощалися з Героєм Артуром Новосадом. ФОТО
05 жовтень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 6 жовтня
Сьогодні, 09:30
 0
Рф здійснила 14 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 09:18
 0
Нічна атака на Одещину: поромну переправу до Румунії зупинили
Сьогодні, 09:11
 0
Росія у Харкові поцілила в будинок: загинула дитина
Сьогодні, 08:59
 0
Цієї ночі ППО знищила 25 із 33 російських «шахедів»
Сьогодні, 08:44
 0
Медіа
відео
1/8